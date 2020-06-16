SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Tahir Karapınar: "Yediğimiz goller, Fenerbahçe'ye yakışmıyor"

Tahir Karapınar: "Yediğimiz goller, Fenerbahçe'ye yakışmıyor"

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.06.2020 23:42 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Yedikleri gollerin yakışmadığını söyleyen Karapınar, "Maça çok iyi hazırlanmıştık, planlarımızı yapmıştık. Bu sezonun kaybedilmemesi adına önemli bir maçtı. Yine bir Trabzonspor maçında basit gol yedik. Takım bunu toparlamak için çok mücadele etti. Bizim yediğimiz goller, üst seviye takıma yakışmıyor." ifadelerini kullandı.

Deniz Türüç'ün tepkisiyle ilgili konuşan tecrübeli hoca, "Deniz Türüç soyunma odasında özür diledi. Yanlış yapmış olabiliriz ama biz böyle düşündük. Onu hoş görebiliyoruz, sıkıntı yok." dedi.

Fenerbahçe'nin yapılanmaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Tahir Karapınar, "Fenerbahçe'nin çok büyük bir yapılanmaya ihtiyacı var. Oyuncuların bu kadar büyük bir camiada oynadıklarının farkına varması lazım. Trabzonspor'u tebrik ederiz. Son ana kadar mücadelemize devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu paylaşımı!Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu paylaşımı!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki ilde daha giriş-çıkış kısıtlaması

İki ilde daha giriş-çıkış kısıtlaması

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Beşiktaş'ı Galatasaray'a tercih ederim

Beşiktaş'ı Galatasaray'a tercih ederim

Sosyal medyadan açıkladı! Galatasaray'a veda etti...

Sosyal medyadan açıkladı! Galatasaray'a veda etti...

Trabzonspor'dan flaş hamle!

Trabzonspor'dan flaş hamle!

F.Bahçeli yıldız çıldırdı! Kırmızı kart gördü...

F.Bahçeli yıldız çıldırdı! Kırmızı kart gördü...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Trabzonspor sırtını devlete dayamış

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Fenerbahçe'den bir bomba daha!

Fenerbahçe'den bir bomba daha!

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tahir Karapınar: "Yediğimiz goller, Fenerbahçe'ye yakışmıyor"

Yediğimiz goller, Fenerbahçe'ye yakışmıyor

Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz, Trabzonspor maçıyla ilk kez sahaya çıktı

Ömer Faruk ilk kez sahaya çıktı

Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu paylaşımı!

Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu paylaşımı!

Fenerbahçe'de Serdar Aziz sakatlandı!

Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'den Deniz Türüç'e: Otur yerine!

Volkan Demirel'den flaş tepki! "Otur yerine!"

Fenerbahçe'de 4 değişiklik birden!

Fenerbahçe'de 4 değişiklik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.