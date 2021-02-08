Tahkim Kurulu'ndan Oğulcan Çağlayan açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulun (UÇK), Çaykur Rizespor ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a 6 maç men ve 1 milyon 200 bin euro para cezası verdi. Bu cezaya yapılan itirazların ardından Tahkim Kurulu'nda video konferans yoluyla toplantı yapıldı, sonrasında yeni bir karar alındı.

Tahkim Kurulu, lisans süreci ile ilgili yazışmaların örneğinin istenmesine ve dosyanın incelemeye alınmasına karar verdi. İşte Tahkim Kurulunun açıklaması...

"08.02.2021 Pazartesi günü saat 15:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş.'nin vekilleri Av. Dr. Sıddıka Petek Akyüz Arslan, Av. Süleyman Anıl Özgüç, Av. Selçuk Uysal, Av. Özgün Barış Erbay, futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın vekilleri Av. Nihat Güman, Av. Jale Demir ve Rize Spor Futbol Yat. San. Tic. A.Ş. vekili Av. Anıl Gürsoy Artan'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı.

Yapılan müzakere neticesinde; Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü'ne yazı yazılarak; davalı futbolcunun huzurdaki davada ihtilafa konu lisans süreci ile ilgili yazışmaların örneğinin istenmesine ve dosyanın incelemeye alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

