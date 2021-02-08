SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Tahkim Kurulu'ndan Oğulcan Çağlayan açıklaması

Tahkim Kurulu'ndan Oğulcan Çağlayan açıklaması

08.02.2021 19:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tahkim Kurulu'ndan Oğulcan Çağlayan açıklaması

Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor ile Oğulcan Çağlayan arasındaki anlaşmazlıkla ilgili aldığı kararı açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulun (UÇK), Çaykur Rizespor ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a 6 maç men ve 1 milyon 200 bin euro para cezası verdi. Bu cezaya yapılan itirazların ardından Tahkim Kurulu'nda video konferans yoluyla toplantı yapıldı, sonrasında yeni bir karar alındı.

Tahkim Kurulu, lisans süreci ile ilgili yazışmaların örneğinin istenmesine ve dosyanın incelemeye alınmasına karar verdi. İşte Tahkim Kurulunun açıklaması...

"08.02.2021 Pazartesi günü saat 15:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş.'nin vekilleri Av. Dr. Sıddıka Petek Akyüz Arslan, Av. Süleyman Anıl Özgüç, Av. Selçuk Uysal, Av. Özgün Barış Erbay, futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın vekilleri Av. Nihat Güman, Av. Jale Demir ve Rize Spor Futbol Yat. San. Tic. A.Ş. vekili Av. Anıl Gürsoy Artan'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı.

Yapılan müzakere neticesinde; Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü'ne yazı yazılarak; davalı futbolcunun huzurdaki davada ihtilafa konu lisans süreci ile ilgili yazışmaların örneğinin istenmesine ve dosyanın incelemeye alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüse yakalandılarKoronavirüse yakalandılar
Galatasaray'dan flaş hamle!Galatasaray'dan flaş hamle!
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

G.Saray'da sürpriz gelişme!

G.Saray'da sürpriz gelişme!

Galatasaray'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Galatasaray'dan flaş hamle!

Galatasaray'dan flaş hamle!

Böyle bir korner taktiği daha önce görmediniz!

Böyle bir korner taktiği daha önce görmediniz!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Maç bitti, ortalık karıştı!

Maç bitti, ortalık karıştı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Feghouli, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Feghouli, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Çıplak pozları olay oldu!

Çıplak pozları olay oldu!

Yıldız futbolcu hastaneye kaldırıldı

Yıldız futbolcu hastaneye kaldırıldı

Diğer Haberler

Tahkim Kurulu'ndan Oğulcan Çağlayan açıklaması

Tahkim Kurulu'ndan Oğulcan Çağlayan açıklaması

Galatasaray'dan son dakika Fenerbahçe derbisi açıklaması!

Galatasaray'dan derbi maçı açıklaması!

Galatasaray'da 1 koronavirüs vakası

Derbi sonrası korona şoku!

Galatasaray, Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş’ı mahkemeye veriyor

Galatasaray'dan flaş hamle!

Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes ilk

G.Saray'da yeni transfer ilk kez sahada

Galatasaray'da Ryan Babel derbide oyuna girdi, sözleşmesi otomatik uzadı

G.Saray'da sürpriz gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.