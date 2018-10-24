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Tahlil sonucunu değiştirmek için 2 bin 500 lira isteyen sekreter gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 13:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'da uyuşturucu kullanımı tespiti için idrar tahlili veren C.A.'dan, tahlil sonuçlarını değiştirme vaadiyle 2 bin 500 lira aldığı öne sürülen A.Ç.

Tahlil sonucunu değiştirmek için 2 bin 500 lira isteyen sekreter gözaltında

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da uyuşturucu kullanımı tespiti için idrar tahlili veren C.A.'dan, tahlil sonuçlarını değiştirme vaadiyle 2 bin 500 lira aldığı öne sürülen A.Ç. (31) gözaltına alındı. A.Ç.'nin mide kanseri annesinin tedavisi için borca girdiği ve maaşında icra takibi olduğu meydana çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine başvuran C.A., Atatürk Devlet Hastanesi Aşır Aksu Hastanesi'nde bulunan AMATEM'e uyuşturucu kullanımı tespiti için idrar tahlili verdiğini belirtti. C.A., hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan A.Ç.'nin bir süre sonra kendisini arayarak "Tahlil sonucun yüksek çıktı. Değerlerini 2 bin 500 lira karşılığında değiştirebilirim" dediğini ifade etti. C.A.'nın ihbarı üzerine harekete geçen polis, C.A. ve A.Ç'nin buluşmasını sağladı. Polis ekipleri, şüpheliyi C.A'dan 2 bin 500 lira aldığı sırada gözaltına aldı.
A.Ç. emniyetteki ifadesinde, eşinden bir süre önce ayrıldığını, annesinin mide kanser hastası olduğunu, maaşına icra konulduğu için geçinmekte zorluk çektiğini, bu nedenle böyle bir yola başvurduğunu belirtti. C.A'nın ise madde bağımlısı olduğu, denetimli serbestlikten yararlandığı ve bu nedenle dönem dönem uyuşturucu kullanımına ilişkin idrar tahlili verdiği belirtildi.
A.Ç., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Tahlil sonucunu değiştirmek için 2 bin 500 lira isteyen sekreter gözaltında

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