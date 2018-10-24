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Tahlil sonucunu değiştirmek için 2 bin 500 lira isteyen sekreter gözaltında (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 15:07 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Antalya'da uyuşturucu kullanımı tespiti için idrar tahlili veren C.A.'dan, tahlil sonuçlarını değiştirme vaadiyle 2 bin 500 lira aldığı öne sürülen A Ç., ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

TUTUKLANDI
Antalya'da uyuşturucu kullanımı tespiti için idrar tahlili veren C.A.'dan, tahlil sonuçlarını değiştirme vaadiyle 2 bin 500 lira aldığı öne sürülen A Ç., ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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