Tahlil sonucunu değiştirmek için 2 bin 500 lira isteyen sekreter gözaltında (2)

TUTUKLANDI

Antalya'da uyuşturucu kullanımı tespiti için idrar tahlili veren C.A.'dan, tahlil sonuçlarını değiştirme vaadiyle 2 bin 500 lira aldığı öne sürülen A Ç., ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

