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Tahliye edilen 5 katlı apartmana 'yıkım' raporu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 18:36 | Son Güncelleme

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, taşıyıcı kolonlarında hasar oluşan ve yıkılma tehlikesine karşı tahliye edilen 5 katlı apartmanda inceleme yapan belediyenin teknik ekibi, 'yıkım' yönünde rapor hazırladı.

BURSA, (DHA)- BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, taşıyıcı kolonlarında hasar oluşan ve yıkılma tehlikesine karşı tahliye edilen 5 katlı apartmanda inceleme yapan belediyenin teknik ekibi, 'yıkım' yönünde rapor hazırladı.

Sakarya Mahallesi'ndeki Sibel Apartmanı, geçen 11 Ekim'de giriş katındaki taşıyıcı kolonlarında saptanan kırılma ve çatlaklar üzerine yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edildi. 11 daireli bina ile yanındaki bir apartman ve arkasıda kız öğrenci yurdu olarak kullanılan bina da tedbir amacıyla boşaltıldı. Nilüfer Belediyesi teknik ekibi, çevresinde güvenlik önlemi alınan hasarlı binada incelemesini tamamladı. Raporda, binanın çökme tehlikesi bulunduğu, bu yüzden yıkılması gerektiği belirtildi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderilen raporun onaylanması durumunda bina yıkılacak.

BELEDİYE BAŞKANI: BİNA HEMEN YIKILMALI

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ilgili müdürler ve teknik heyet ile birlikte binada inceleme yaptı. Başkan Bozbey, binanın çok riskli olduğunu ve çevreye zarar verilmeden en kısa sürede yıkılması gerektiğini söyledi. Binanın 1996 yılında yapıldığını hatırlatan Başkan Bozbey, şöyle konuştu:

"Binanın oturulamaz olduğunu gördük. Kolonların ve kirişlerin belli noktalarda patlamış olduğu görülüyor. Binanın bir an önce yıkılması gerekiyor. Bu konuda raporlar hazırlandı. Yıkım kararı bir an önce alınacak ve yıkım işlemleri başlayacak. Aynı parselde iki bina daha var. Teknik inceleme ve karot testlerinden sonra bu binalarla ilgili de karar verilecek. Buradaki bütün binaların yıkımında Kentsel Dönüşüm Yasası’ndan yararlanılacak. Böylece vatandaşları mağdur etmeden ilgili bakanlığın verdiği destekleri de hak sahiplerinin lehine kullanarak adımlar atacağız."

Başkan Bozbey, bu tür yapıların Bursa genelinde olmasının muhtemel olduğunu da söyleyerek, "İnsanlarımız zaman zaman kolon ve kirişlerin patladığını görüyor; ama buna rağmen oraları sıvayıp yok etmeye çalışıyor. Bu gelecekte büyük bir sorun oluşturabilir ve ölümle sonuçlanabilir. Bütün vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum. Bu tür durumlarda teknik inceleme yaptırın. Çünkü orada can yaşıyor" dedi.

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