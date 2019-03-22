HABER

Tahliye edilen FETÖ sanığı hakkında yeniden yakalama kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 18:47 | Son Güncelleme

ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin kaymakamlardan sorumlu imamı olduğu gerekçesiyle yargılanan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen eski TÜBİTAK personeli sanık Mesut Yılmazer hakkında, savcılığın itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin kaymakamlardan sorumlu imamı olduğu gerekçesiyle yargılanan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen eski TÜBİTAK personeli sanık Mesut Yılmazer hakkında, savcılığın itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

Mesut Yılmazer, 'örgüt yöneticiliği' suçlamasıyla yargılandığı davada, Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmazer'in, FETÖ şüphelisi eski polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'in kardeşi olduğu iddiaları üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Mesut Yılmazer'in FETÖ şüphelisi Ali Fuat Yılmazer'in akrabası olduğu iddia edilmiş ise de sanık Mesut Yılmazer'in Kütahya, Ali Fuat Yılmazer'in ise Sakarya nüfusuna kayıtlı olduğu ve taraflar arasında akrabalık ilişkisi bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, tahliyeye yapılan itiraz üzerine, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Yılmazer hakkında yakalama kararı çıkarttığı belirtildi. Yılmazer'in, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, 'ByLock' kullanıcısı ve örgütün Ankara bölgesi kaymakamlar sorumlu imamı olduğu iddia edildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Down sendromlu çocuklar mektup dağıttıDown sendromlu çocuklar mektup dağıttı
Denizciler kanserle savaşa hazırlanıyorDenizciler kanserle savaşa hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli Acıpayam'da bir deprem daha!

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Bakan Soylu duyurdu: 2 bin 500 kadın polis alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Son dakika: FETÖ'nün suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.