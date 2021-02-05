Tahliye Edilmeyen Kavala’nın Davası Gezi Davasıyla Birleştirildi

Birlikte yargılandığı sekiz kişiyle birlikte 18 Şubat 2020’de berat eden Osman Kavala, daha sonra bugün Gezi davasıyla birleştirilecek soruşturma kapsamında cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklandı.

1193 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala’nın, ABD’de yaşayan ve merkezi New York’ta bulunan düşünce kuruluşu Council on Foreign Relations’ın (CFR) kıdemli uzmanı olan Henry Barkey ile birlikte yargılandığı dava, yeniden yargılaması yapılacak Gezi davasıyla birleştirildi.

Kavala, ‘‘15 Temmuz darbe girişimi suçlamasından iki defa tahliye olmamın gösterdiği gibi, iddia makamı bu suçlamalara dayanak olacak olgu ve bulgu olmadığının farkındadır. Hiçbir dayanağı olmayan ve yasadaki tanımına aykırı biçimde kullanılan casusluk suçlamasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin derhal tahliye edilmem yönündeki kararını boşa çıkartmak için kurgulanmış olduğunu anlayamaması olası değildir. Suçlamalara dayanak olacak somut delil yokluğunda, iddia makamı bir takım komplo teorileriyle ve suçlamaları birbirlerinin kanıtıymış gibi iç içe geçirerek algı yaratmaya, bu şekilde yargıyı yönlendirmeye çalışmaktadır. Son birleştirme kararı tahliye edilmemem için alınmıştır’’ dedi.

Tahliye talebinin delilleri karartma şüphesi nedeniyle reddedilmesinin gerçeklikten kopuk sanal bir ihtimal olduğunu belirten Kavala, yaşadığı durumun ağır bir hak ihlali olduğunu dile getirdi.

Duruşmanın başında ifade veren işkadını Leyla Alaton, iddia makamının tanıklarından Cem Fadıl Bozkurt’un ‘‘15 Temmuz darbe girişimi sırasında Alatonlar yurtdışındaydı’’ ifadesini yalanladı ve Bozkurt’un şirketlerini dolandırdığını bu nedenle davalı olduklarını söyledi.