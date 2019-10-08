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Tahliye kararının ardından veliler okullara gelerek çocuklarını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 17:07 | Son Güncelleme

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 6 ilçede bulunan 10 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 6 ilçede bulunan 10 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı. Açıklamanın ardından veliler çocuklarını almak için okullara geldi. Veliler karara sevindiklerini belirttiler.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 6 ilçede bulunan 10 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi.
Verilen kararın ardından veliler okullara gelerek çocuklarını aldı. Çocuklarını okula gönderirken tedirgin olduklarını söyleyen veliler karara sevindiklerini belirttiler.
Kararın ardından okula gelen bir veli, “Bugün boşaltılacağı söylendi. Öğretmenimiz tahliye kararı verildi diye mesaj attı. Ben de okulumuza geldim eşyalarımızı almaya. Ne gerekiyorsa yapılmalı” dedi.
Kararın mantıklı olduğunu söyleyen başka bir veli ise “Bekliyorduk bu kararı. Tedirgin oluyorduk, çocuğumuzu okula gönderemiyorduk. Sonuç itibariyle tahliye kararı çıkmış. Mantıklı bir karar, olması gerekiyordu. Gerekli kontroller yapılmış hasar var denildi” ifadelerini kullandı.
Kararın iyi olduğunu belirten bir veli okulda çatlaklar olduğunu söylerken başka bir veli de, “Çok iyi karşıladık. Çünkü biz çocukları okula getiremiyorduk korkudan” dedi.
Tahliye kararı verilen okullar arasında bulunan Bayrampaşa bulunan Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Küçükçekmece Gültepe İlkokulu kameralarca görüntülendi.

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