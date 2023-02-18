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Tahliye ne demek, ne anlama gelir? İstanbul Valiliği'nden son dakika açıklaması: İstanbul'da 93 okula tahliye kararı!

18.02.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahliye kelimesinin anlamı, İstanbul'da 93 okula tahliye kararı verilmesinin ardından merak konusu oldu. İstanbul Valiliği 20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrencilerin, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerini açıkladı. Peki, tahliye ne demek, ne anlama gelir? İşte detaylar...

Tahliye ne demek, ne anlama gelir? İstanbul Valiliği'nden son dakika açıklaması: İstanbul'da 93 okula tahliye kararı!

Tahliye kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İstanbul'da 93 okula tahliye kararı verildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrencilerin, depreme güvenli okullara nakledileceği belirtildi. Peki, tahliye ne demek, ne anlama gelir? İşte ayrıntılar...

TAHLİYE NE DEMEK?

Tahliye, Türkçe'de sıkça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tahliye, Arapça'dan dilimize geçmiştir.

Türk Dil Kurumuna göre (TDK) göre, tahliye kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Boşaltma
  • Tutukluyu serbest bırakma

İSTANBUL'DA 93 OKUL İÇİN TAHLİYE KARARI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir."

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