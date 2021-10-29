MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tahliye olan Bülent Ersoy'un orkestra ekibi Türkiye'ye geldi! Ersoy'a tepki gösterdiler

Tahliye olan Bülent Ersoy'un orkestra ekibi Türkiye'ye geldi! Ersoy'a tepki gösterdiler

29.10.2021 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konser için gittikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nde sahte PCR testi ile yakalanarak hapse giren Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra üyesinden 19'u, tahliye edildikten sonra ilk uçakla İstanbul'a geldi. Bülent Ersoy'a tepki gösteren orkestra üyesi Ahmet İzgi "Bize hiç yardım etmedi. Ben yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Hanım bizimle ilgilenmedi" dedi.

Tahliye olan Bülent Ersoy'un orkestra ekibi Türkiye'ye geldi! Ersoy'a tepki gösterdiler

Konser için gittikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nde sahte PCR testi ile yakalanarak hapse giren Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra üyesinden 19'u, tahliye edildikten sonra ilk uçakla İstanbul'a geldi. Müzisyenler, aileleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda gözyaşları içinde karşılandı.

Başlıksız-6
Müzisyenler ve aileleri, olay karşısında ilgisiz kaldığını öne sürdükleri Bülent Ersoy'a tepki gösterdi. Lefkoşa Cezaevi'nden tahliye edildikten sonra Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle akşam saat 21.00 sıralarında Ercan'dan İstanbul Havalimanı'na gelen müzisyenleri, aileleri ve yakınları karşıladı. Duygusal anların yaşandığı karşılama sırasında hem gözyaşı hem de tepki vardı.

Başlıksız-4

"RIZKIMIZI KAZANMAYA GİTTİK"

Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biz oraya rızkımızı kazanmaya gittik ancak mahkum edildik" diye konuştu. İzgi, "İki yıldır pandeminden dolayı çalışamıyorduk. Tam iş sezonu açıldı, insanlar işe gitti. 2 buçuk ay orada mahsur kaldılar. Ben yoğun bakımda yattım. 1 ay otelde kaldık. Orada 4 kere, 5 kere test olduk. Buradan giderken 2 kere test olduk. Hepimiz negatiftik. Bizi hasta insanların içine attılar. Bir ay otelde kaldık. Bir ay hapiste kaldık. İki arkadaşımız dönemedi. Biri pozitif olduğu için orada kaldı diğeri de halen hapiste" dedi.

Başlıksız-2

"BÜLENT HANIM BİZİMLE İLGİLENMEDİ"

Bülent Ersoy'a da tepki gösteren Ahmet İzgi şunları söyledi: "Bize hiç yardım etmedi. Ben yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Hanım bizimle ilgilenmedi. Hiçbir yardımı olmadı. 'Avukat tutacağım' dedi ama kimsenin avukat tuttuğu yok. 'Servetimi harcayacağım' dedi ama biz kimsenin servetini filan istemiyoruz. Bize sadece bir hatır sorsaydı, arasaydı. Bizim ailelerimiz hop oturup hop kalktı hasta olduğumuzu duyunca. Biz müzisyeniz. İşimize devam edeceğiz.""Tekrar Bülent Ersoy'un orkestrasında çalacak mısınız?" şeklindeki bir soruya İzgi, "Yok canım. Bülent Ersoy kendine orkestra bulamıyor Türkiye'de. Kimse çalışmıyor, çalışmaz da. Ben onunla niye çalışayım?" şeklinde yanıt verdi.

Başlıksız-3

"KİM SEBEP OLDUYSA ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Annesi, babası, eşi ve çocukları tarafından karşılanan kemancı Onur Yırgal ise "Konser için gittik. Tek suçumuz işimize gitmemiz. Bizim adımıza sahte evrak düzenlenmiş. Bizim hiçbir şeyden bilgimiz yok. Sadece 'WhatsApp' üzerinden gönderdikleri bir kağıtla KKTC'ye girişimiz sağlandı. Sonra bu belgenin sahte olduğu öğrenildi. Bizim suçumuz sadece işimize, ekmek paramıza gitmemiz. Başka bir suçumuz yok. Bu olaylara kim sebep olduysa Allah'a havale ediyorum." diye konuştu.

Başlıksız-5

SAHTE PCR TESTİ İLE YAKALANMIŞLARDI

Bülent Ersoy'un 21 kişiden oluşan orkestrası, 28 Ağustos'ta çift aşının yanı sıra PCR testi de istenen KKTC'ye girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalandı. Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, son duruşmalarında birer ay hapis cezası alırken; şef Onur Özelçağlayan ise 1.5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezaları tamamlanan orkestra üyeleri bugün Lefkoşa Cezaevi'nden tahliye edildi.Müzisyenlerden 19'u İstanbul'a gelirken, bir müzisyen ise PCR testi pozitif olduğu için otelde karantinada olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beren Saat'in yeni hali tartışma yarattı! "Doğallığı bozuldu"Beren Saat'in yeni hali tartışma yarattı! "Doğallığı bozuldu"
PARTNERBeren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldüBeren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldü
Ünlü şef isyan etti: İsmimizi kullanarak restoranlar açıyorlarÜnlü şef isyan etti: İsmimizi kullanarak restoranlar açıyorlar
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bülent Ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Facebook adını değiştirdi

Facebook adını değiştirdi

28 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

28 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Kötü koku ilçeyi ayağa kaldırdı, 112 çağrı merkezi telefonları kilitlendi

Kötü koku ilçeyi ayağa kaldırdı, 112 çağrı merkezi telefonları kilitlendi

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Küçük çocuk kurdeleyi kesti! Erdoğan uyarmak zorunda kaldı

Küçük çocuk kurdeleyi kesti! Erdoğan uyarmak zorunda kaldı

30 yaş küçük sevgilisi akılları baştan aldı!

30 yaş küçük sevgilisi akılları baştan aldı!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Naz Mila kendisini aştı! Göğsünü açtı

Naz Mila kendisini aştı! Göğsünü açtı

Özel partinin perde arkasını anlattı: Her yerde seks yapan...

Özel partinin perde arkasını anlattı: Her yerde seks yapan...

Zehir zemberek sözler! "Devlete karşı yapılan illegal işleriniz..."

Zehir zemberek sözler! "Devlete karşı yapılan illegal işleriniz..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.