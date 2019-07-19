Tahliye olan Hakan Atilla'nın yeni fotoğrafı

\u0130stanbul DHA - ABD'de yarg\u0131land\u0131\u011f\u0131 davada serbest b\u0131rak\u0131lan eski Halk Bankas\u0131 Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mehmet Hakan Atilla'n\u0131n yeni foto\u011fraf\u0131.\n(FOTO\u011eRAF)PARTNERG\u00fczelli\u011fiyle b\u00fcy\u00fcl\u00fcyor! Onlardan da tam not ald\u0131D\u00fczce'de selde kaybolan 1 ki\u015finin cesedi bulundu, 6 ki\u015fi aran\u0131yor (9)Kazada \u00f6len minik Lorin'in ad\u0131 parkta ya\u015fat\u0131lacak\u00a0
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