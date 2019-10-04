Tahliye olan Sırrı Süreyya Önder: Bir yanımız hep içeride

Önder, tahliye sonrası ilk açıklamasında, "Bir yanımız hep içeride" dedi.Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) dün hakkında "hak ihlali" kararı verdiği HDP’li eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kocaeli'ndeki Kandıra F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.

Önder, cezaevinden tahliye olduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Normalde insanın böyle zamanlarda sevinmesi lazım. Fakat bir yanımız hep içeride. Ne zaman ülke topyekûn demokratikleşme, barış yolunda nitelikli bir adım atarsa sevincimizi o zaman yaşayabiliriz" dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin kararını oy birliğiyle almış olmasını "çok değerli bulduğunu" söyleyen Önder, "Umarım bu diğer yargılamalar için de yol açıcı olur. Neticede sözümüzü söylemişiz. Her zaman da soyledik. Hiçbir şey bu sözü söylememizden alıkoyamaz. Çünkü inandığımızı söyledik. İnanmadığımız şeyleri söylemedik. Ne dediysek barış için dedik. Barış ve demokrasi için de söylemeye devam edeceğiz" ifadesinde bulundu.

Tahliye sonrası HDP'nin resmi Twitter hesabından Sırrı Süreyya Önder ve kızı Ceren Önder'in fotoğrafı paylaşıldı.