HABER

Tahliye olan Sırrı Süreyya Önder: Bir yanımız hep içeride

04.10.2019 19:06 | Son Güncelleme

Yaklaşık 10 aydır cezaevinde olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi.

Tahliye olan Sırrı Süreyya Önder: Bir yanımız hep içeride

Önder, tahliye sonrası ilk açıklamasında, "Bir yanımız hep içeride" dedi.Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) dün hakkında "hak ihlali" kararı verdiği HDP’li eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kocaeli'ndeki Kandıra F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.

Önder, cezaevinden tahliye olduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Normalde insanın böyle zamanlarda sevinmesi lazım. Fakat bir yanımız hep içeride. Ne zaman ülke topyekûn demokratikleşme, barış yolunda nitelikli bir adım atarsa sevincimizi o zaman yaşayabiliriz" dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin kararını oy birliğiyle almış olmasını "çok değerli bulduğunu" söyleyen Önder, "Umarım bu diğer yargılamalar için de yol açıcı olur. Neticede sözümüzü söylemişiz. Her zaman da soyledik. Hiçbir şey bu sözü söylememizden alıkoyamaz. Çünkü inandığımızı söyledik. İnanmadığımız şeyleri söylemedik. Ne dediysek barış için dedik. Barış ve demokrasi için de söylemeye devam edeceğiz" ifadesinde bulundu.

Tahliye sonrası HDP'nin resmi Twitter hesabından Sırrı Süreyya Önder ve kızı Ceren Önder'in fotoğrafı paylaşıldı.

İstanbul'da 2013 yılındaki Nevruz etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle yargılanan ve Eylül 2018'de "terör propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Önder, 6 Aralık 2018'de Kandıra cezaevine giderek teslim olmuştu.

Ancak Anayasa Mahkemesi dün Önder'le ilgili davada verdiği kararda, sanığın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. AYM'nin ihlal kararı üzerine İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi de Önder'in tahliyesine hükmetmişti.

DW / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü, sosyal medyada olay olduKemal Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü, sosyal medyada olay oldu
Almanya'dan BAE'ye tartışmalı askeri teçhizat satışıAlmanya'dan BAE'ye tartışmalı askeri teçhizat satışı
Nadira'nın ölümünde şüpheler artıyorNadira'nın ölümünde şüpheler artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

Cenazede büyük ayıp! Parasını çaldılar

Cenazede büyük ayıp! Parasını çaldılar

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çevirme yapan sahte polisi gerçeği yakaladı

Çevirme yapan sahte polisi gerçeği yakaladı

ABD’de atlı polisler kementle sokakta gezdirdi

ABD’de atlı polisler kementle sokakta gezdirdi

Akdeniz'de sondaj için tarih belli oldu!

Akdeniz'de sondaj için tarih belli oldu!

Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 42'ye yükseldi

Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 42'ye yükseldi

Mısır Meclis Başkanı, Hitler'in altyapı yatırımlarını övdü

Mısır Meclis Başkanı, Hitler'in altyapı yatırımlarını övdü

Suriye'de çok önemli gelişme: Komutanlar birleşti

Suriye'de çok önemli gelişme: Komutanlar birleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.