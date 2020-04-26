HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tahliye oldu, koronavirüs testi pozitif çıktı! Mahalle karantinada

Tahliye oldu, koronavirüs testi pozitif çıktı! Mahalle karantinada

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 20:58 | Son Güncelleme

Ağrı’da tahliye olup Van’ın İpekyolu ilçesindeki evine gelen şahsın daha sonra yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine mahallenin bir kısmı karantinaya alındı.

Tahliye oldu, koronavirüs testi pozitif çıktı! Mahalle karantinada

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ağrı’nın Patnos ilçesindeki ceza infaz kurumundan 12 Nisan 2020 tarihinde tahliye olup ilimiz İpekyolu ilçesi Yalım Erez Mahallesi 4. Sokaktaki ikametine gelen S.K., koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 25 Nisan 2020 tarihinde 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. S.K.’nın eşi A.K.’nın da bugün (26.04.2020) koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye sevk edilmesinin ardından, S.K.’nın ikameti ve çevresi olan Bostaniçi Yalım Erez Mahallesi 3 ve 4. Sokaklar ile Ertuş Caddesi üzerinde bulunan 76 ev bugün itibariyle karantina altına alınmıştır. Giriş çıkışların yasaklandığı karantina bölgesinde sağlık ekipleri de çalışmalarını yoğunlaştırdı” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü sunucu canlı yayın yaparken sevgilisi çırıl çıplak göründü!Ünlü sunucu canlı yayın yaparken sevgilisi çırıl çıplak göründü!
Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilirBakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Kötü niyetli ev sahiplerinin hedefi kirasını ödeyemeyen kadınlar olduKötü niyetli ev sahiplerinin hedefi kirasını ödeyemeyen kadınlar oldu
Anahtar Kelimeler:
Karantina Ağrı Van koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüste normalleşme süreci ne zaman başlayacak?

Koronavirüste normalleşme süreci ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgının merkezinde 1978 can kaybı daha

Koronavirüs salgının merkezinde 1978 can kaybı daha

Ayrılık kararı hayranlarını şoke etti

Ayrılık kararı hayranlarını şoke etti

Tüyleri diken diken etti! '12 kişinin cesedini...'

Tüyleri diken diken etti! '12 kişinin cesedini...'

Kritik toplantı yarın! 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gündemde

Kritik toplantı yarın! 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gündemde

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan!

Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan!

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

Diğer Haberler
Edirne'de 10 dakikalık yağmur hayatı felç etti

10 dakikalık yağmur hayatı felç etti

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten 99 can kaybı daha

Türkiye'de koronavirüsten 99 can kaybı daha

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde helikopter hareketliliği

Sınırda askeri helikopter hareketliliği!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Abuzer Yıldırım için başsağlığı mesajı

İki kez plaket vermişti, koronavirüsten öldü! Soylu'dan mesaj

30 günde iyileşen Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu koronavirüsü anlattı

30 günde iyileşen profesör koronavirüsü anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.