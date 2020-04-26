Tahliye oldu, koronavirüs testi pozitif çıktı! Mahalle karantinada

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ağrı’nın Patnos ilçesindeki ceza infaz kurumundan 12 Nisan 2020 tarihinde tahliye olup ilimiz İpekyolu ilçesi Yalım Erez Mahallesi 4. Sokaktaki ikametine gelen S.K., koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 25 Nisan 2020 tarihinde 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. S.K.’nın eşi A.K.’nın da bugün (26.04.2020) koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye sevk edilmesinin ardından, S.K.’nın ikameti ve çevresi olan Bostaniçi Yalım Erez Mahallesi 3 ve 4. Sokaklar ile Ertuş Caddesi üzerinde bulunan 76 ev bugün itibariyle karantina altına alınmıştır. Giriş çıkışların yasaklandığı karantina bölgesinde sağlık ekipleri de çalışmalarını yoğunlaştırdı” denildi.

