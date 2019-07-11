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Tahliye sözü verip rüşvet alan 8 şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 08:39 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde,  tutuklu ve hükümlü yakınlarından rüşvet alarak tahliye sözü verdiği öne sürülen, aralarında zabıt katibinin de yer aldığı 10 kişi, gözaltına alındı.

Tahliye sözü verip rüşvet alan 8 şüpheli adliyede

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, tutuklu ve hükümlü yakınlarından rüşvet alarak tahliye sözü verdiği öne sürülen, aralarında zabıt katibinin de yer aldığı 10 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı, Çarşamba Adliyesi'nde görev yapan bir zabıt katibinin mahkum yakınlarına tahliye sözü vererek rüşvet aldığına dair çok sayıda ihbar mektubu aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bilgi verilmesinin ardından teknik ve fiziki takip başlatıldı. Soruşturma kapsamında Çarşamba, Ladik ve Havza ilçelerinde operason düzenlendi. Zabıt katibi ile rüşvet verdiği öne sürülen 10 şüpheli, 'görevi kötüye kullanmak, nitelikli dolandırıcılık, suç delillerini gizleme, yok etme, değiştirme, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, savcı talimatıyla alınan sağlık raporunun ardından serbest bırakılırken, 8 şüpheli ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi.

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Tahliye sözü verip rüşvet alan 8 şüpheli adliyedeTahliye sözü verip rüşvet alan 8 şüpheli adliyede

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