Tahliye uçağı ile Wuhan’dan getirilecek 42 yolcu ve mürettebatın 14 gün kontrol altında tutulacakları hastanenin Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğu öğrenildi.
Tahliye uçağı ile Wuhan’dan getirilecek 42 yolcu ve mürettebatın 14 gün kontrol altında tutulacakları hastanenin Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğu öğrenildi.
Tahliye uçağı ile Wuhan’dan getirilecek 42 yolcu ve mürettebatın 14 gün kontrol altında tutulacakları hastanenin Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğu öğrenildi.
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