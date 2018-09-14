"Tahliye" vaadiyle FETÖ sanıklarının yakınlarını dolandırmışlar

MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da haklarında dolandırıcılıktan dava açılan 6'sı tutuklu 9 kişiyle ilgili hazırlanan iddianamede, sanıkların, FETÖ/PDY davalarında yargılananların tahliye edilmesi vaadiyle tutuklu yakınlarını nasıl dolandırdıklarına ilişkin detaylara yer verildi. Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, "ekonomik çıkar amaçlı suç işlemek için kurulan" örgütün üyelerinin yaptığı görüşmeler, FETÖ/PDY sanıklarını nasıl dolandırdıklarına ilişkin tanık beyanları ve konuşulan ücretlerle ilgili detaylar yer aldı. İddianamede, dolandırıcılık örgütüne, FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanan kızını tahliye ettirmek amacıyla başvuran S.B'nin ifadesi paylaşıldı. Suç örgütünün üyesi tutuklu avukat Onur Özge T'nin bürosuna gittiğini belirten S.B, şu ifadeleri kullandı: "Bizi içerideki odaya aldılar. Daha sonra odaya gelen kişinin Eyüp Ensar Ç. olduğunu, burada Bayram'ın ayağa kalkıp 'Başkanım' diye hitap etmesinden sonra öğrendim. Burada bizim evraklarımızı incelediler. Eyüp Ensar Ç, kızımızın mahkemesine müdahale edilmediği taktirde 7 yıl 6 ay ceza alabileceğini söyledi. 'Eğer biz müdahale edersek kızın Allah'ın izniyle az bir cezayla kurtulur hatta ilerde beraat da aldırabiliriz.' dedi. Oradan bir kişiyi çağırarak 'Bak bu da ByLock'tan yatıyordu bunu da biz çıkardık.' dedi. 'Sizin kızınız için üst makama yazı yazacağım ve oradan olur geldikten sonra hemen işlerine başlayacağız.' dedi. Bu sırada avukat da yanımızda oturmuş kızıma ait duruşma tutanaklarını ve dosyayı inceliyordu. Bu arada avukat, bize hitaben 'Bu işe Eyüp Ensar Ç. olur verirse, bu işi yaparız bu iş olur.' dedi."

- Tahliye için 450 bin liraya anlaşmışlar İddianamede, örgüt elebaşı Eyüp Ensar Ç'nin aracında FETÖ davasından tutuklu Y.K. hakkındaki dosyanın çıkması üzerine, bilgi sahibi olduğu belirlenen H.Y'nin ifadesine başvurulduğu bildirildi. H.Y'nin iddianameye giren ifadesinde şu bilgiler yer aldı: "Eyüp Ensar Ç'yi ilk kez avukatın yanında gördüm, tanıştık ancak fazla bir muhabbetimiz olmadı. Görüşme esnasında avukat, Eyüp Ensar Ç'nin bu dosyada yardımcı olacağını söyledi. Bunun üzerine söz konusu kişi bana 'Sosyal medyadan beni tanıyabilirsin.' dedi. Bu söylem üzerine sosyal medyadan profilini inceledim ve profilinde kamuoyunda tanınan bir çok kişi ve bürokratla resimlerini gördüm. Y.K'nin dava dosyasını çözüme kavuşturabileceğini düşündüm. Söz konusu kişilerle, Y.K'nin tahliye edilmesi için avukatlık ücreti olarak 450 bin liraya sözlü olarak anlaştık." - "Benim için de bir 10 bin lira koy üstüne" İddianamede, örgüt üyelerinden Hamza Ö. ile örgüt elebaşı Eyüp Ensar Ç. arasında, tutuklu bir FETÖ sanığının tahliye edilmesiyle ilgili geçen konuşmaya dair şu detaylar paylaşıldı:

"Eyüp Ensar Ç: Tamam biz Yalova'daki arkadaşımızla görüşme yaptık. Hamza Ö: Sen şeyi de güzel tut ha, ben de onu söyleyeyim sana, diğer konuyu, maddi konuyu, ne dersen de, sıkıntı yok. Eyüp Ensar Ç: Yani şey vekalet ücreti diyelim ona, vekalet ücretini 100 mü söyleyeyim, ne söyleyeyim? 50 mi söyleyeyim? Hamza Ö: Neyse verilecek dedi. Eyüp Ensar Ç: Ya 50 hazırlasınlar. Hamza Ö: 50 hazırlayacak, onu biliyorum, üstüne ne koyalım? Yani bu parayla olacak iş değil. 70 bin lira olsun o zaman. Ben şimdi şey diyeceğim, 80 bin lira diyorum, benim için de 10 bin lira koy üstüne sıkıntı yok." İddianamede ifadelerine yer verilen, eşi FETÖ'den tutuklu olan başka bir tanık Ö.K.Ö. ise örgüt üyeleriyle tanıştığını günü anlattı. Örgüt elebaşının ilk görüşmeden bir süre sonra ofisinin önüne geldiğini belirten Ö.K.Ö, ifadesinde şunları aktardı: "Benden 60 bin lira para talep etti. Bu parayı veremeyeceğimi söyledim. Bu mağduriyeti devlet adına gideriyorsa benden neden para talep ettiğini sordum, tartıştık. Ailemin durumunun iyi olduğunu bu parayı bulabileceğimi söyledi. Ben de kendisine mallarımız üzerinde tedbir kararı olduğunu bu parayı veremeyeceğimi söyledim."

- "FETÖ'yü masum gösterme çabasına hizmet etmişler" Örgüt elebaşının, kamu erkini kullanan ve toplumdaki statüleri ön plandaki üst düzey kamu görevlileriyle çektirmiş fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmak ve yorumda bulunmak suretiyle sözde itibarını devamlı olarak kullanmayı ve potansiyel mağdurlara ulaşmayı amaçladığı vurgulanan iddianamede, şunlar kaydedildi: "Örgüt elebaşı Eyüp Ensar Ç'nin, işlediği suçların topyekun değerlendirmesinde, varlığı belirtilen örgütün başta FETÖ/PDY'ye yönelik ilgili cumhuriyet başsavcılıklarınca yapılan soruşturmaları sulandırma, 'parası olanı' tahliye ettirme algısına hizmet ettiği, yapılan operasyonları toplum nezdinde itibarsızlaştırma ve FETÖ/PDY gibi küresel silahlı bir örgütün mensuplarının masummuş gibi gösterilmesi amacına hizmet ettiği görülmüştür. Tüm bunlar göz önüne alındığında, hem kurduğu örgüte ekonomik çıkar sağlamak hem de yönettiği örgüte ve bu örgüt kapsamında bulunan şüpheliler ile irtibat halinde bulunanlara çeşitli bağlantıları bulunduğu izlenimi vererek 'zırh' olmak suretiyle de kendisine dokunulamayacağı izlenimini verdiği, ayrıca aşağıda ayrıntılı olarak bahsedilen eylemler kapsamında şüphelilerin eylemleri ile hem dosya kapsamında kendisinden menfaat temin edilen/temin edilmeye çalışılan şahısların mal varlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirilmiş hem de kamu idaresinin işleyiş ve mekanizmasına yönelik olarak saldırı gerçekleştirilmiştir."