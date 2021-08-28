“Tahliyeler İçin Taleban’la Çalışmak Gerekli”

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD’nin çekilmeden sonra daha fazla tahliyeyi kolaylaştırmak için Taleban’la ilişkileri sürdürmesinin gerekli olmasını beklediğini söyledi.

Psaki, ABD'nin Afganistan'da Taleban’la devam eden koordinasyonunun bir zorunluluk olduğunu belirterek, ilişki tercih edilmese de ülkeden tahliyeleri kolaylaştırmaya devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

Psaki, Afganistan'da Taleban ile çalışmanın kötü seçeneklerin en iyisi mi yoksa ABD için tek seçenek mi olduğu sorulduğunda, "belki ikisi de" yanıtını verdi.

Psaki, “Gerçek şu ki Taleban, havaalanının çevresini çevreleyen alan da dahil olmak üzere Afganistan'ın geniş alanlarını kontrol ediyor. Bu nedenle, Amerikan vatandaşlarını, Afgan ortaklarımızı, ABD’nin sunduğu vize programlarına uygun bireyleri dışarı çıkarmak için koordine olmak, zorunlu olarak bizim seçeneğimiz bu” dedi.

Ancak Psaki, “Bu tercih edilen bir ilişki veya sıfırdan başlasaydık tasarlayacağımız bir durum değil. Ancak şu anda koordinasyona devam etmemiz gerekiyor, önümüzdeki birkaç gün için odak noktamız bu” ifadelerini kullandı.

Psaki, ABD Afganistan'a güvenmese de, Perşembe günkü saldırının Taleban’la IŞİD arasında koordine edildiğini gösteren hiçbir delil olmadığını da kaydetti.

Psaki, “Dünkü IŞİD saldırısı sürecinde bir şeylerin ters gittiği açık. Burada güvenlik sürecinde bir kırılma olduğu açık. Bundan şüphe yok” diye konuştu.

Psaki bu sabah yayınladığı "Kabil'de başka bir terör saldırısının muhtemel olduğunu" belirten yazılı açıklamasıyla ilgili de, yönetimin ABD kuvvetlerinin Afganistan'da yüzleşmeye devam ettiği tehditler konusunda halka açık olmanın önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.

Psaki, “Bu tehdit şiddetle sürüyor. Birliklerimiz hala tehlikede ve misyona bağlılıkları nedeniyle hayat kurtarmak ve insanları tahliye etmek için adım atıyorlar. Halkın bunu anlamasının önemli olduğunu hissettik” dedi.

Beyaz Saray sözcüsü, Başkan Biden'ın saldırının ardından Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilileri ve komutanların hiçbirinden istifa etmesini istemeyeceğini de açıkladı.

Psaki, “Başkan’ın dün yaşananları bir trajedi olarak gördüğünü ve ordu liderleri tarafından da içtenlikle hissedildiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Jen Psaki, Başkan Biden'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a hala güvenip-güvenmediği sorusuna karşılık olarak da; Başkan’ın kendisini azletmek isteyen Cumhuriyetçi Kongre üyelerine karşılık vermeyeceğini söyledi.

Psaki ayrıca, Biden'ın talimatıyla İç Güvenlik Bakanlığı'nın federal hükümetin tahliye edilen Afganlar’ın ABD'ye taşınma çalışmalarını denetleme görevini üstlendiğini söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü, "Bakanlık zaten tüm Afganlar’ın ABD'ye girmelerine izin verilmeden önce güvenlik taramasından geçmesi ve incelenmesini sağlamak için, ordumuz, diplomatlarımız, istihbarat topluluğumuz, güvenlik yetkililerimiz ve diğerleri dahil olmak üzere hükümet genelindeki kurumlarla yakın bir şekilde çalışıyor" diye konuştu.

Psaki, İç Güvenlik Bakanlığı’nın Afganlar’ın tıbbi bakıma ve ABD'ye başarılı bir şekilde yerleştirilmelerini sağlamak için yeterli desteğe erişmelerini sağlamak için diğer federal kurumlarla koordine olacağını söyledi.

Psaki, ek inceleme ve güvenlik süreçlerinin bazı mültecilerin ABD'ye vardıklarında havaalanlarında uzun bekleme süreleriyle karşılaşmasına neden olabileceğini de kabul etti.

Başkent Washington yakınlarındaki Dulles Havaalanı'na inen bazı mültecilerin ABD'ye indikten sonra uçaklarda saatlerce oturduklarına dair haberlere yanıt veren Psaki, bunun potansiyel ek tarama önlemleri nedeniyle olduğunu söyledi.

Beyaz Saray’daki basın brifinginin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı’da Sözcü Ned Price soruları yanıtladı. Price, Kabil'deki saldırıda sivil ABD vatandaşlarının ölüp-ölmediği konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Ned Price, "Sivil ya da misyon yetkisi altındaki herhangi bir Amerikalı’nın öldürüldüğünden, yaralandığından ya da zarar gördüğünden haberimiz yok" dedi.

