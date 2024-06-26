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  4. Tahliyesiyle tartışma yaratmıştı! Nihal Candan günün ayetini paylaşıp kapanmak istediği söyledi! 'Onlyfans için içerik üretirken...'

Tahliyesiyle tartışma yaratmıştı! Nihal Candan günün ayetini paylaşıp kapanmak istediği söyledi! 'Onlyfans için içerik üretirken...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.06.2024 16:09
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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan cezaevinde anoreksiya'ya yakalanarak 37 kiloya kadar düşünce tahliye edilmişti. Tahliyesiyle tartışma yaratan Nihal Candan şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Candan günün ayetini paylaşıp kapanmak istediği söyledi. Ünlü ismin o paylaşımına kısa sürede yorum yağdı.

Tahliyesiyle tartışma yaratmıştı! Nihal Candan günün ayetini paylaşıp kapanmak istediği söyledi! 'Onlyfans için içerik üretirken...'

Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan ve 5.5 ay kaldığı cezaevinden anoreksiya (yemek yememe) hastalığına nedeniyle geçtiğimiz ay tahliye edilen Nihal Candan tahliye edilmesiyle tartışma yaratmıştı.

NOTU DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cezaevinden çıktığından beri hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden Nihal Candan geçtiğimiz günlerde de doğum gününü kutlamış ve paylaşımına "suçlu değil" notunu düşmüştü.

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Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nihal Candan bu defa günün ayetini paylaşıp kapanmak istediği söyledi.

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'KAPANMAK İSTİYORUM AMA...'

Sabah namazına uyanmak istediğini söyleyen Candan başının kapalı olduğu bir karesini paylaşarak 'Kapanmak istiyorum ama ona da bir şey derseniz diye çekiniyorum açıkcası...' notunu düştü.

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YORUM YAĞDI

Nihal Candan'ın bu paylaşımlarına kısa sürede sosyal medyada yorum yağdı. Ünlü isme; 'Onlyfans için içerik üretirken Allah için mi yapıyordun?', 'Hapiste olman lazım, adalet elbet işler', 'O sırada protez tırnakların ortama girişi', 'Hala gösteriş peşindesin' gibi yorumlar yapıldı.

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Bahar Candan Nihal Candan
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