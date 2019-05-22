HABER

Tahliyeye karşı çıkıp spor aletlerini ateşe verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 17:22 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tahliyesi istenen bir su sporları merkezinde işletmeciler ile polis ve zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı - Yanlarında getirdikleri bidonlardaki benzini üzerlerine ve ekiplere döken merkezin çalışanları, malzemeleri de ateşe verdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tahliyesi istenen bir su sporları merkezinde işletmeciler ile polis ve zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı.

Marmaris Belediyesi, 12 su sporları istasyonu için geçen hafta ihaleye çıktı. İhaleyi kaybeden bir işletme için bugün tahliye kararı çıkarıldı.

Marmaris Belediyesi Zabıta ve Fen İşleri ekipleri, tahliye için polis ekipleri ile Uzunyalı mevkisindeki su sporları istasyonuna geldi.

Tahliyeye karşı çıkan su sporları işletmecisi ve çalışanları, zabıta ekiplerinden süre istedi.

Ekiplerden olumsuz yanıt alan işletmeci ve çalışanlar, yanlarında getirdikleri bidonlardaki benzini üzerlerine ve ekiplere döktü, ardından da malzemeleri ateşe verdi.

Olaya müdahale eden polis ekipleri bu sırada zor anlar yaşadı. Yaşanan arbedede 4 polis hafif yaralanırken, 6 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

PARTNEREşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..Eşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..
Gaziosmanpaşa'da benzin istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da benzin istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı
Belediye halk otobüsü devrildi! Yaralılar varBelediye halk otobüsü devrildi! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marmaris Muğla tahliye UZUNYALI

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Yine olay olmayı başardı! 'Gâvurlar...'

Yine olay olmayı başardı! 'Gâvurlar...'

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmit'te belediye halk otobüsü devrildi! Yaralılar var

Belediye halk otobüsü devrildi! Yaralılar var

Gaziosmanpaşa'da benzin istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı

Benzin istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada flaş gelişme

Makamında şehit edilmişti! Flaş gelişme

Şehit Eren Bülbül'ün evinden çalmışlardı! Teröristler sorguda itiraf etti

Şehit Eren Bülbül'ün evinden çalmışlardı! Teröristler sorguda itiraf etti

Ordu'da radyasyon oranlarının yükseldiği iddiasına açıklama

Ordu'da radyasyon oranlarının yükseldiği iddiasına açıklama

Mahalleli ne yapacağını şaşırdı! Ne evden çıkabiliyorlar ne de pencereleri açabiliyorlar

Mahalleli ne yapacağını şaşırdı! Ne evden çıkabiliyorlar ne de pencereleri açabiliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.