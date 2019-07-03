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Tahnitli hayvanlar, kamyonetle nakledildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 19:05 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde tahnit uygulanan, aralarında ayının da bulunduğu yaban hayvanları, kamyonet kasasında nakledildi.

Tahnitli hayvanlar, kamyonetle nakledildi

Cengiz YALÇIN/ILGAZ (Çankırı), (DHA)- ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde tahnit uygulanan, aralarında ayının da bulunduğu yaban hayvanları, kamyonet kasasında nakledildi.
Ilgaz Dağı'nda trafik kazası gibi nedenlerle telef olan ayı, kurt, tilki gibi yaban hayvanları, tahnit (cesedin iç organlarının çıkarılarak, çeşitli kimyasallar uygulanarak çabuk bozulmayacak hale getirilmesi) uygulanarak, Ilgaz Kayak Merkezi'ne kaymakamlığa ait kafeteryada sergilendi. Kafeteryanın kapatılması ardından, tahnitlenmiş hayvanların, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne ait lgaz Belören köyünde bulunan rehabilitasyon merkezine nakledilmesine karar verildi. Aralarında ayının da bulunduğu tahnitli hayvanlar, kamyonetin kasasında merkeze nakledildi. Kamyonet kasasında hayvan cesetlerini görenler şaşırdı. Bazı kişiler, hayvanların fotoğrafını çekmeye çalıştı.

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