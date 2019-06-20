HABER

Tahran ABD’ye ait drone’u düşürdüğünü iddia etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 10:06 | Son Güncelleme

İran, hava sahasına giren ABD’ye ait drone’u düşürdüğünü iddia etti.

İran, hava sahasına giren ABD’ye ait drone’u düşürdüğünü iddia etti. ABD ise İran hava sahasında ABD’ye ait hava aracı bulunmadığını savundu.
İran Haber Ajansı IRNA, İran’ın bugün Hurmuzgan bölgesinin yakınındaki Kuhmubarek kesiminde hava sahasına giren ABD’ye ait drone’u düşürdüğünü duyurdu. Yalnızca ruhani lider Ayetullah Hamaney’e karşı sorumlu olan İran Devrim Muhafızları, ABD’nin insansız hava aracını Tahran’ın 750 kilometre güneydoğusunda Kuhmarek’de düşürdüğünü iddia etti. İran’ın düşürdüğünü iddia ettiği insansız hava aracının RQ-4 Global Hawk olduğu kaydedildi.
NBC televizyonu ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının, İran hava sahasında bugün ABD’nin hiçbir hava aracının dolaşmadığını bildirdiğini kaydetti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sözcüsü Yüzbaşı Bill Urban, İran’ın iddiası sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı. Ancak Urban’ın daha sonra yaptığı açıklamada, “İran hava sahası üzerinde insansız hava aracı yok” dediği belirtildi.
ABD Savunma Bakanlığı daha önce, Umman Körfezi’nde iki petrol tankerine saldırı iddiasına karşılık vermek üzere havalanan ABD’nin bir insansız hava aracına İran’ın füze fırlattığını açıklamıştı. ABD Umman Körfezi’ndeki petrol tankerlerine İran’ın saldırdığını iddia etmiş, İran ise bunu kesinlikle reddetmişti.

PARTNERBöyle frikik görülmedi! Sahnede kostümü patlayınca...Böyle frikik görülmedi! Sahnede kostümü patlayınca...
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Balıkesir’deJandarma Genel Komutanı Arif Çetin Balıkesir’de
Aşiret düğününde geline bir kilo altın, damada ise 100 bin lira takıldıAşiret düğününde geline bir kilo altın, damada ise 100 bin lira takıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor

Astronot maaşları dudak uçuklatıyor!

Bu meslek herkesin hayalini süslüyor! İşte maaşı

Şans Topu sonuçları 19 Haziran: Tek kişiye 1.6 milyon TL!

Tek kişiye 1.6 milyon TL!

Sayısal Loto sonuçları 19 Haziran: Tek kişiye 1 milyon TL

Sayısal Loto sonuçları 19 Haziran: Tek kişiye 1 milyon TL

Günlük burç yorumları 20 Haziran Perşembe - Ay, Kova burcuna giriyor!

Ay, Kova burcuna giriyor!

İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu

İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.