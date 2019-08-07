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Tahran-Ankara tren seferleri başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.08.2019 22:24 | Son Güncelleme

Tahran-Ankara tren seferleri Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Prof.

Tahran-Ankara tren seferleri Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs ve İranlı yetkililerin katılımıyla Tahran’da düzenlenen törenle başlatıldı.
Tahran’dan Ankara’ya düzenlenen ilk tren seferi yerel saatle 21: 50’de gerçekleşirken, Tahran-Ankara arasında her hafta Çarşamba günleri sefer düzenleneceği kaydedildi. Seferlerin 769 bin 250 İran tümeni ( 353 TL) olacağı açıklanırken, trenin Tebriz üzerinden Van’a geleceği ve Van’da tren değişimi yapılarak Ankara’ya ulaşılacağı belirtildi.
Tahran-Ankara arası tren seferinin 60 saat süreceği belirtilirken, yolcuların Van gölünden Tatvan’a gemiyle aktarılacağı açıklandı.

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