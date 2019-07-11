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Tahran-Ankara treninin ilk yolcuları Van'a ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 22:00 | Son Güncelleme

Tahran-Ankara arasında tren seferlerinin yeniden başlatılması çerçevesinde yapılan deneme seferinin ilk yolcuları Van'a geldi

Tahran-Ankara arasında tren seferlerinin yeniden başlatılması kapsamında yapılan deneme seferinin ilk yolcuları Van'a ulaştı.

Terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle 2015'te durdurulan Tahran-Ankara tren seferleri, güven ortamının sağlanmasıyla yeniden başladı.

Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla başlatılan tren yolculuğunun deneme seferi yapıldı.

İran'ın başkenti Tahran'dan dün saat 21.50'de hareket eden 5 vagonlu ve 200 kişi kapasiteli yolcu treni, akşam saatlerinde Van Garı'na vardı.

Yaklaşık 21 saatlik yolculuğun ardından Van'a gelen 66 İranlı yolcu, minibüs ve otomobillerle kent merkezine geçti.

Deneme seferi olduğu için ilk yolcularını Van'a bırakan tren, gelecek haftadan itibaren Tahran'dan aldığı yolcuları Ankara'ya ulaştıracak.

İran Tren Şefi Ali Tebrizi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seferin başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek "Yolcularımızı güvenli şekilde Türkiye'ye ulaştırdık. Tren seferlerinin başlaması İranlıları çok memnun etti." dedi.

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ankara tahran tren seferi Van Van Garı

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