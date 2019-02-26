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Tahran borsası Zarif'in istifasına sert tepki verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 12:03 | Son Güncelleme

Tahran borsası Zarif'in istifasına sert tepki verdi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in istifası sonrası Tahran borsası sabah açılışın ardından güne yaklaşık 2 bin puanlık düşüşle başladı.

İran devlet medyasındaki haberlere göre, Zarif'in istifasına sert tepki gösteren Tahran borsası, sabah saatlerinde bin 922 puan kayıpla 164 bin 871 puana geriledi.

Dün haftaya yükselişle başlayan Tahran borsası 166 bin 793 puana kadar çıkarken, Zarif'in istifası üzerine bu sabah hızlı bir düşüşe geçti.

Zarif, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevine devam edemeyeceğini belirterek, "Aziz ve cesur İran milleti ile değerli yetkililere geride kalan 47 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim. Esen kalın." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Abbas Musevi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamayla Zarif'in istifa ettiğini doğrularken, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ise Ruhani'nin Zarif'in istifasını kabul ettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtmişti.

İran'da yayın yapan "Entekhab" sitesinin haberinde ise muhabirin konuya ilişkin sorusunu cevaplandıran Zarif’in "Bugün yapılan görüşmelerdeki fotoğraflardan sonra Cevad Zarif'in Dışişleri Bakanı olarak artık dünyada itibarı yoktur." ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberinde de Zarif'in, mesajında, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in dün İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı görüşmeleri kastettiği öne sürülmüştü.

Zarif'in katılmadığı görüşmeden yansıyan fotoğraf karelerinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin de bulunması dikkati çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İRAN Zarif

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