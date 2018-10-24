Tahran Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden ayrılmak zorunda

İran'da çıkarılan emekli istihdamının yasaklanması kanunu nedeniyle Tahran Büyükşehir Belediye Başkanı Muhammed Ali Efşani görevini bırakmak zorunda.

İran Meclisi, bir süre önce çıkardığı yasa ile emeklilerin devlet kurumlarında çalışmasını yasakladı ve yasaya göre normal memurlardan bürokrasinin önemli kademelerinde bulunan müdürlere kadar emeklilik yaşı gelmiş herkesin belirlenen süre içinde görevini bırakması gerekiyor.

İran Meclis Haber Ajansı ICANA'ya göre, reformist milletvekillerinin Efşani'nin bu yasadan muaf tutulması için verdiği tasarı 94 evet oyuna karşı 126 hayır oyuyla reddedildi.

Tahran Şehir Konseyi, gelecek hafta yeni başkanını seçecek. Eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin oğlu, Tahran Şehir Konseyi Başkanı Muhsin Haşimi Rafsancani'nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en güçlü aday olduğu belirtiliyor.

