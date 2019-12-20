Tahran cuma imamından ABD'li Hristiyanlara "Trump'ı reddetmeleri" çağrısı

İran'daki Tahran geçici cuma imamı Ayetullah İmami Kaşani, ABD'li Hristiyanlara "kendilerine layık olmayan Başkan Donald Trump'ı reddetmeleri" çağrısında bulundu.

Kaşani, başkentteki İmam Humeyni Musallası'nda okuduğu cuma hutbesinde Hazreti İsa'nın doğum günü münasebetiyle Hristiyanları tebrik etti.

ABD'li Hristiyanlara, Hazreti İsa'ya inanıyorlarsa "kendilerine layık olmayan Trump'ı reddetmeleri" çağrısında bulunan Kaşani, "ABD halkı bilmelidir ki eğer bu münasebetsiz ve cahil adam bir kere daha seçilecek olursa, döktüğü kanlara ve işlediği cinayetlere de ortak olacaklardır. Bu şekilde Allah'ın, dünya halklarının ve tarihin huzurunda sorumlu olacaklardır." ifadelerini kullandı.

İran'da cuma namazı imamları, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'i temsilen hutbe okuyor ve siyasi mesaj veriyor.

