Tahran Cuma İmamından FATF eleştirisi

Tahran Cuma İmamı Ayetullah Ahmed Hatemi, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) yasasını eleştirerek, "Uluslararası kuruluşlara güvenilmez. Kendimizi FATF'ın idam sehpasında asmamız doğru değil." dedi.

Hatemi, cuma namazı hutbesinde İran'ın FATF'a üyeliğini eleştirdi.

Uluslararası kuruluşlara güvenilmeyeceğini ve FATF Genel Sekreterinin çok açık bir şekilde İran'ın kara listeden çıkması için hiçbir garantinin olmadığını açıkladığını ifade eden Hatemi, "Madem hiçbir garanti yok neden FATF'ın ipini boynumuza geçirip intihara kalkışıyoruz." diye konuştu. Hatemi, 40 yıl önce "hırsızları ülkeden kovduklarını" ancak şimdi "emperyalist güçlerin" uluslararası yasalarla "FATF gibi kılıflar altında" tekrar ülkeye girmek istediğini savunarak, buna izin verilmemesini istedi.

Tasarının yasalaşması için Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin (Nigehban) onaylaması gerektiğini ve İran Meclisi'nin buradan çıkacak karara razı olmaması durumunda konuyu Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyine götürebileceğine işaret eden Hatemi, FATF üyeliğini savunanların hainlikle suçlanmasının doğru olmadığını söyledi.