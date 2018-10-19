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Tahran Cuma İmamından FATF eleştirisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2018 14:46 | Son Güncelleme

Tahran Cuma İmamı Ahmed Hatemi, FATF yasasını eleştirerek 40 yıl önce "hırsızları ülkeden kovduklarını" ancak şimdi "emperyalist güçlerin" uluslararası yasalarla "FATF gibi kılıflar altında" tekrar ülkeye girmek istediğini savundu

Tahran Cuma İmamı Ayetullah Ahmed Hatemi, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) yasasını eleştirerek, "Uluslararası kuruluşlara güvenilmez. Kendimizi FATF'ın idam sehpasında asmamız doğru değil." dedi.

Hatemi, cuma namazı hutbesinde İran'ın FATF'a üyeliğini eleştirdi.

Uluslararası kuruluşlara güvenilmeyeceğini ve FATF Genel Sekreterinin çok açık bir şekilde İran'ın kara listeden çıkması için hiçbir garantinin olmadığını açıkladığını ifade eden Hatemi, "Madem hiçbir garanti yok neden FATF'ın ipini boynumuza geçirip intihara kalkışıyoruz." diye konuştu. Hatemi, 40 yıl önce "hırsızları ülkeden kovduklarını" ancak şimdi "emperyalist güçlerin" uluslararası yasalarla "FATF gibi kılıflar altında" tekrar ülkeye girmek istediğini savunarak, buna izin verilmemesini istedi.

Tasarının yasalaşması için Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin (Nigehban) onaylaması gerektiğini ve İran Meclisi'nin buradan çıkacak karara razı olmaması durumunda konuyu Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyine götürebileceğine işaret eden Hatemi, FATF üyeliğini savunanların hainlikle suçlanmasının doğru olmadığını söyledi.

- İran'daki FATF yasası tartışmaları

ABD'nin terör finansmanıyla suçladığı İran'a uyguladığı yaptırımların bu ülkenin uluslararası finans sistemine girişini kısıtlaması ve buna bağlı olarak yabancı yatırımların sekteye uğraması nedeniyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, FATF üyeliğine ilişkin bir yasa tasarısı hazırlayarak meclise sundu. Ancak Anayasayı Koruyucular Konseyi, temmuz ayında söz konusu yasa tasarısını Anayasa'ya aykırı bularak onaylamayacağını duyurdu. İran lideri Ali Hamaney, 20 Haziran'da milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, meclise getirilen yasa tasarılarının ülkenin çıkarlarına aykırı olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Sadece bazı olumlu yönleri göz önünde tutularak sonunun nereye varacağı ve sorunlu olduğunu bildiğimiz anlaşmalar meclisten geçmemelidir." demişti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde kara para aklamayla mücadele edilmesi için kurulan FATF, Kuzey Kore ile birlikte gri listede bulunan İran yönetimine, ülkenin finansal yapısını uluslararası normlara uygun hale getirecek reformları yapmasını istemişti.

İran Meclisi’nde 8 Ekim'de yapılan oylamada Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonuyla (CFT) uyum öngören yasa tasarıları sert tartışmalar eşliğinde kabul edilmiş ve yasalaşması için Anayasayı Koruyucular Konseyi'ne gönderilmişti.

İran'da muhafazakâr kanat, FATF yasa tasarısının kabul edilmesi ve bu kuruma üye olunması halinde ülkenin gizli bilgilerinin "düşmana" açık hale geleceği iddiasıyla bu sürece şiddetle karşı çıkıyor.

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FATF İRAN Tahran

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