Tahran Cuma İmamı Muhammed Hasan Ebu Turabi, İran hükümetinin yılda ekonomik refah için sağlanan 100 milyar dolarlık sübvansiyonları ranta çevirdiğini ve sadece zenginler ile servet sahiplerinin bundan yararlandığını söyledi.

Ebu Turabi, cuma hutbesinde ekonomik kriz, İran'ın 2019-2020 yılı bütçesi ve hükümetin ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meclis ile hükümetin koordineli çalışarak ülkeye yeni giderler icat edilmemesi gerektiğini dile getiren Ebu Turabi, ekonomik büyümenin önünün açılmasını ve 2018'in başarılı tecrübesinden yararlanarak yarım kalan projelerin özel sektör tarafından tamamlanmasına izin verilmesini istedi.

Hükümete özel sektörün harekete geçirilmesi, ülkenin likiditesinin büyüme, kalkınma ve güçlü ekonominin hizmetine verilmesi çağrısında bulunan Ebu Turabi, "Hükümet bankacılık sistemini korumayla ilgili planlama yapmalı ve ilan etmelidir. Merkez Bankası ya da devlet bankalarından borçlanmayı en aza indirmeli ve giderleri arttırmayı düşündüğünde kaynağını nereden bulacağını da izah etmelidir." diye konuştu.