Tahran İl Meclis Üyesi Ferahani: Beyrut'takinden daha tehlikeli bir durum kapımızda

İl Meclis Üyesi Ferahani, Instagram hesabından paylaştığı mesajında, Tahran'daki tehlikeye dikkati çekti.

"HİDROJEN BOMBASI GİBİ ŞEHRİN İÇİNDE DURUYOR"

Ferahani, "Beyrut'takinden daha tehlikeli bir durum kapımızda. Tahran'ın Şehran Mahallesi'ndeki petrol deposu bir hidrojen bombası gibi şehrin içinde bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın acı bir tecrübe olduğunu aktaran Ferahani, "Şehran Petrol Deposu'ndan her gün 300 tanker, petrol çekiyor. Bu tankerler mahalleler arasından geçerken tehlike saçıyor. Şehran deposu 1975'te kurulduğunda yakınında meskûn mahal bulunmuyordu. Bugün depo mahalle arasında kaldı." açıklamasında bulundu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Patlama sonucu en az 135 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnanlı yetkililer, 6 yıl boyunca limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın Afrika'da bir ülkeye sevk edilmek istenirken infilak ettiğini belirtmişti.

(AA)



