Tahran İlk Adımı Washington’dan Bekliyor

İran 2015 tarihli nükleer anlaşmanın kurtarılmasıyla ilgili görüşmelerin başlaması için Amerika’nın önce yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklama İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’den geldi. Zarif, Amerika’nın yaptırımları kaldırmadan nükleer anlaşmaya tekrar katılamayacağını söyledi. Zarif, “Herkes yükümlülüklerini yerine getirdiğinde görüşmeler başlayacak” ifadesini kullandı.

Zarif, Biden’ın ‘Trump’ın maksimum baskı politikası maksimum başarısızlık’ dediğini hatırlattı ancak Washington’un İran’a yönelik bu politikayı değiştirmediğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, “Amerika baskıya, yaptırımlara ve küçümsemeye alışık ama bu İran’a işlemiyor” dedi.

İran ekonomisi hem yaptırımlardan hem de salgından oldukça olumsuz etkilenmiş durumda.

Eski Başkan Donald Trump İran’la Amerika’nın da dahil olduğu Batılı ülkeler arasında imzalanan nükleer anlaşmadan 2018 yılında çekilmişti.

Trump anlaşmadan çekilmesinin ardından İran’a yönelik yaptırımları yeniden devreye sokmuştu.