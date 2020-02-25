Tahran-İstanbul Seferini Yapan Uçak Corona Salgını Şüphesiyle Acil İniş Yaptı

Tahran-\u0130stanbul seferini yapan T\u00fcrk Havayollar\u0131'na ait yolcu u\u00e7a\u011f\u0131 corona vir\u00fcs\u00fc salg\u0131n\u0131 \u015f\u00fcphesiyle Ankara Esenbo\u011fa Havaliman\u0131'na acil ini\u015f yapt\u0131. window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130\u0130talya'da koronavir\u00fcs vakalar\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc b\u00f6lgelerde giri\u015f ve \u00e7\u0131k\u0131\u015flara s\u0131n\u0131rlamaRusya, 4'l\u00fc \u0130dlib zirvesine kap\u0131lar\u0131 kapatt\u0131Gribe ne iyi gelir? Grip evde \u00e7abuk nas\u0131l ge\u00e7er? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?