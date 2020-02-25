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  4. Tahran-İstanbul Seferini Yapan Uçak Corona Salgını Şüphesiyle Acil İniş Yaptı

Tahran-İstanbul Seferini Yapan Uçak Corona Salgını Şüphesiyle Acil İniş Yaptı

25.02.2020 13:26 | Son Güncelleme

Tahran-İstanbul seferini yapan Türk Havayolları'na ait yolcu uçağı corona virüsü salgını şüphesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Tahran-İstanbul Seferini Yapan Uçak Corona Salgını Şüphesiyle Acil İniş Yaptı

Tahran-İstanbul seferini yapan Türk Havayolları'na ait yolcu uçağı corona virüsü salgını şüphesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı.

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