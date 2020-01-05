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  4. Tahran Nükleer Programında Bir Sonraki Adımını Planlıyor

Tahran Nükleer Programında Bir Sonraki Adımını Planlıyor

05.01.2020 17:04 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ülkesinin 2015 nükleer anlaşmasına taahhütleriyle ilgili kararı Pazar günü vereceğini kaydetti

Tahran Nükleer Programında Bir Sonraki Adımını Planlıyor

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ülkesinin 2015 nükleer anlaşmasına taahhütleriyle ilgili kararı Pazar günü vereceğini kaydetti.

Trump, Tahran’la Amerika dahil Batılı ülkeler arasında imzalanan anlaşmadan 2018 yılında çekilmiş ve İran’a yaptırımları yeniden devreye sokmuştu.

Bakanlık sözcüsü Abbas Musavi, son tehditlerin değerlendirilerek akşam saatlerine karar verileceğini kaydetti.

Amerika’nın anlaşmadan çekilmesinin ardından İran adım adım söz konusu anlaşmayla arasına mesafe koymaya başlamıştı.

İran, anlaşmada imzası bulunan Avrupalı ülkelerin Amerikan yaptırımlarından Tahran’ın ekonomisini korumaması durumunda anlaşmaya olan taahhütlerinden daha fazla uzaklaşacağını kaydediyor.

Tahran, İngiltere, Fransa ve Almanya’ya Kasım ayında anlaşmayı kurtarmaları için 60 günlük süre vermişti.

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Joseph Borrell İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’le telefonda görüştü.

Görüşmede Borrell, Zarif’e gerilimin düşürülmesi çağrısı yaptı ve 2015 tarihli nükleer anlaşmayı görüşmek için Brüksel’e davet etti.

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