Tahran Riyad'la Diyaloğa Hazır

BAE ve İran yetkilileri 6 yıl sonra ilk kez görüştü

“Şu anki şartlar altında herhangi bir adım atılmazsa, biz bir sonraki adımı atacağız” diyen Zarif, Avrupalı ortakların İran’ın, petrolünü satması ve gelir elde etmesini garanti altına alması gerektiğini savundu.

Batılı ülkelerle nükleer anlaşmasına da değinen Zarif, anlaşmanın tarafı olan Avrupa ülkelerinin anlaşmayı Amerikan yaptırımlarından korumaması halinde taahhüdlerini daha fazla azaltmaya devam edeceklerini söyledi.

Zarif, “Eğer Suudi Arabistan diyaloğa hazırsa biz komşularımızla diyaloğa her zaman hazırız. Komşularımızla diyaloğa kapıyı hiç kapamadık ve hiçbir zaman kapamayacağız” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Suudi Arabistan’ın hazır olması halinde ülkesinin diyaloğa hazır olduğunu kaydetti.

Diğer taraftan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İranlı yetkililer Hürmüz Boğazı’nda gerilimin artmasının ardından, 6 yıl aradan sonra ilk defa seyir güvenliğiyle ilgili görüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir yetkili görüşmelerle ilgili olarak “yeni bir şey yok” ifadesini kullandı.

2013 yılından bu yana ilk defa gerçekleşen görüşme İran’ın başkenti Tahran’da Salı günü yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan’ın yakın bir müttefiki konumunda. Her iki ülke de İran’ı bölgede bir tehdit unsuru olarak görüyor ve Yemen’de devam eden iç savaştaysa İran destekli isyancılara karşı müdahalelerini sürdürüyor.

