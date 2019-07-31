Tahran Riyad'la Diyaloğa Hazır

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Suudi Arabistan’ın hazır olması halinde ülkesinin diyaloğa hazır olduğunu kaydetti.
Zarif, “Eğer Suudi Arabistan diyaloğa hazırsa biz komşularımızla diyaloğa her zaman hazırız. Komşularımızla diyaloğa kapıyı hiç kapamadık ve hiçbir zaman kapamayacağız” ifadelerini kullandı.
Batılı ülkelerle nükleer anlaşmasına da değinen Zarif, anlaşmanın tarafı olan Avrupa ülkelerinin anlaşmayı Amerikan yaptırımlarından korumaması halinde taahhüdlerini daha fazla azaltmaya devam edeceklerini söyledi.
“Şu anki şartlar altında herhangi bir adım atılmazsa, biz bir sonraki adımı atacağız” diyen Zarif, Avrupalı ortakların İran’ın, petrolünü satması ve gelir elde etmesini garanti altına alması gerektiğini savundu.
İranlı yetkililer daha önce, nükleer anlaşmadaki taahhüdlerini basamak basamak azaltacaklarını açıklamış, Avrupalılar’ın, İran ekonomisini Amerikan yaptırımlarından korumanın yollarını bulmamaları durumunda anlaşmadan çıkabileceklerini belirtmişti.
BAE ve İran yetkilileri 6 yıl sonra ilk kez görüştü
Diğer taraftan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İranlı yetkililer Hürmüz Boğazı’nda gerilimin artmasının ardından, 6 yıl aradan sonra ilk defa seyir güvenliğiyle ilgili görüştü.
Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir yetkili görüşmelerle ilgili olarak “yeni bir şey yok” ifadesini kullandı.
2013 yılından bu yana ilk defa gerçekleşen görüşme İran’ın başkenti Tahran’da Salı günü yapıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan’ın yakın bir müttefiki konumunda. Her iki ülke de İran’ı bölgede bir tehdit unsuru olarak görüyor ve Yemen’de devam eden iç savaştaysa İran destekli isyancılara karşı müdahalelerini sürdürüyor.
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