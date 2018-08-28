Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

İran ve Suriye savunma bakanları iki ülke arasındaki askeri işbirliğini arttırmak ve Tahran'ın Suriye ordusunu yeniden yapılandırmasını sağlamak üzere anlaştı.

İki günlük resmi bir ziyaret kapsamında Suriye'de bulunan İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Suriyeli mevkidaşı Ali Abdullah Eyüb ile bir araya geldiği görüşmeler sonrası Tahran merkezli yarı resmi Tasnim haber ajansına bir açıklama yaparak, anlaşma ile ülkesinin Suriye'deki "varlığının ve katılımının" devam edeceğini kaydetti.

İran Savunma Bakanı, "Suriye kriz aşamasından artık yeniden yapılanma aşamasına geçiyor" ifadesini kullanırken, "Bu anlaşma ile Suriye askeri sanayinin yeniden inşasının önünü açtık" şeklinde konuştu.

Hatemi, Suriye ordusunun tam kapasitesinin yeniden kazanmasını hedeflediklerini belirtirken, anlaşmanın imzalandığı günün akşamı Lübnan merkezli El Mayadin televizyonuna da bir söyleşi verdi. Savunma Bakanı Hatemi söyleşide anlaşmanın Suriye'nin savunma sanayinin rehabilitasyonunu içerdiğini belirtirken, anlaşmanın en önemli unsurunun "Suriye ordusunun ve savunma endüstrisinin yeniden inşası" olduğunu belirtti. Hatemi ayrıca ülkesinin Şam'a "iyi bir hizmet" sunacağının altını çizdi.