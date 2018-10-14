Tahran Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Ruhani protestosu

İSTANBUL (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran Üniversitesi'nde reformist ve muhafazakâr öğrenciler tarafından protesto edildi
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Ruhani Tahran Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen yeni akademik yıl açılış töreninde konuşma yaptığı sırada, kampüs bahçesinde toplanan bir grup reformist ve muhafazakâr öğrenci, hükümet politikalarını eleştiren sloganlar attı.
Reformist öğrenciler "Üniversitelerde baskılara hayır", "Anayasa unutuldu" gibi sloganlar atarken, muhafazakâr öğrencilerin ise "Zengin bakan istemiyoruz", "Yolsuzluklar biterse sorunumuz da biter" şeklinde sloganlar atması dikkati çekti.
Öte yandan Ruhani konuşmasını tamamladığı sırada dinleyiciler arasında bulunan bir öğrencinin Cumhurbaşkanı'nı protesto ettiği belirtiliyor.
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