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Tahran-Van yolcu treni seferleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 14:29 | Son Güncelleme

İran Devlet Demir Yolları Taşımacılık Şirketi Genel Müdürü Muhammed Recebi: "Tahran-Tebriz-Van treni yerel saatle 09.30'da yola çıktı. Tren, akşam saatlerinde Tebriz'e, yarın sabah da Van'a ulaşacak"

TAHRAN (AA) - İran Devlet Demir Yolları Taşımacılık Şirketi Genel Müdürü Muhammed Recebi, Tahran-Van tren seferlerinin başladığını söyledi.

Tasnim Haber Ajansı'na göre Recebi, "Tahran-Tebriz-Van treni yerel saatle 09.30'da yola çıktı. Tren, akşam saatlerinde Tebriz'e, yarın sabah da Van'a ulaşacak." dedi.

Trenin Tebriz'den yerel saatle 22.30'da hareket edeceğini belirten Recebi, Türkiye sınırı yakınlarındaki Razi tren istasyonunda gümrük ve pasaport işlemlerinin gerçekleştirileceğini, oradan Kapıköy Sınır Kapısı'na yol alacağını dile getirdi.

Recebi, Tahran-Van treni bilet fiyatının büyükler için 225 bin tümen (17 dolar), çocuklar için ise 130 bin tümen (10 dolar) olduğu bilgisini verdi.

- Haftada bir sefer yapılacak

Öte yandan Van tren garı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Tahran'dan yola çıkan trenin yarın saat 06.00 sularında Van'da olması bekleniyor. Aynı gün 21.00'de Tahran'a hareket edeceği belirtilen yolcu treninin haftada bir sefer yapılacağı ve bilet fiyatının 165 TL olduğu ifade edildi.

Terör örgütü PKK'nın saldırıları sonrası güvenlik sorunları nedeniyle 2015'te durdurulan iki ülke arasındaki yolcu treni seferleri geçen yıl Van-Tebriz hattında başlatılmıştı.

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İRAN seferleri başladı Tahran-Van treni

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