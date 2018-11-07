"Tahran ve İstanbul'la ilgili bir senaryo üzerinde çalışıyorum"

İSTANBUL (AA) - ŞAHİN DEMİR - İranlı ünlü aktör, senarist ve yönetmen Peyman Muadi, Tahran ve İstanbul'la ilgili bir senaryo üzerinde çalıştığını, ayrıca bir Türk filminde oynama ihtimali olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu 6'ncı Boğaziçi Film Festivali'nde "Bomba: Bir Aşk Hikâyesi" filmiyle uluslararası kategoride "En İyi Yönetmen" ödülünü alan Muadi, tören sonrası AA muhabirine projelerinden söz etti.
Muadi, "Bu sıralar çok gezdim ve birçok hikâye yazdım. Onlardan biri Türkiye ve İran'a uygun bir hikâye. Bazı yapımcılar ilgi gösterdiler. Fakat yoğunluğum sebebiyle buna eğilemedim. Tahran ve İstanbul'la ilgili yeni bir senaryo üzerinde çalışıyorum." dedi.
- "Nuri Bilge Ceylan hayranıyım"
Türkiye'nin önemli sinema sanatçılarına sahip olduğunu ifade eden Muadi, "Yıllar önce Yol filmini seyrettim ve çok beğendim. Bir Nuri Bilge Ceylan hayranıyım. Nuri Bilge Ceylan filmlerini, özellikle Kış Uykusu'nu çok seviyorum. Bir Türk filminde oynama ihtimalim var." diye konuştu.
Son olarak Fransız Melanie Laurent ve Kanadalı Ryan Reynolds'la birlikte bir Hollywood yapımında rol aldığını aktaran Muadi, "Six Underground" adlı filmin çekimlerinin İtalya'nın başkenti Roma'da devam ettiğini söyledi.
Muadi, yakında bir Fransız filminde de oyuncu olarak yer alacağını belirtti.
- Peyman Muadi kimdir?
İranlı ünlü aktör, senarist ve yönetmen Peyman Muadi, 1970'te ABD'nin New York kentinde doğdu. Hukukçu olan babasına memleketi İran'dan iş teklifi gelince, 5 yaşında ailesiyle ana vatanına döndü.
Kerec İslami Azad Üniversitesi Metalürji Bölümü'nde okuyan Muadi, 2001 yılında Said Esedi ile birlikte "Kuğu Şarkısı" filmine senaryo yazarak sinema kariyerine başladı.
Peyman Muadi, oyunculuğa ilk adımı ise Asgar Ferhadi'nin "Elly Hakkında" (2009) filmiyle attı. İranlı sinema sanatçısı, iki yıl sonra yine Ferhadi'nin yönettiği ve "en iyi yabancı film" dalında Oscar da kazanan "Bir Ayrılık" filmindeki rolüyle dünya çapında ün kazandı.
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