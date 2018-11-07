"Tahran ve İstanbul'la ilgili bir senaryo üzerinde çalışıyorum"

İSTANBUL (AA) - ŞAHİN DEMİR - İranlı ünlü aktör, senarist ve yönetmen Peyman Muadi, Tahran ve İstanbul'la ilgili bir senaryo üzerinde çalıştığını, ayrıca bir Türk filminde oynama ihtimali olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu 6'ncı Boğaziçi Film Festivali'nde "Bomba: Bir Aşk Hikâyesi" filmiyle uluslararası kategoride "En İyi Yönetmen" ödülünü alan Muadi, tören sonrası AA muhabirine projelerinden söz etti.

Muadi, "Bu sıralar çok gezdim ve birçok hikâye yazdım. Onlardan biri Türkiye ve İran'a uygun bir hikâye. Bazı yapımcılar ilgi gösterdiler. Fakat yoğunluğum sebebiyle buna eğilemedim. Tahran ve İstanbul'la ilgili yeni bir senaryo üzerinde çalışıyorum." dedi.

- "Nuri Bilge Ceylan hayranıyım"

Türkiye'nin önemli sinema sanatçılarına sahip olduğunu ifade eden Muadi, "Yıllar önce Yol filmini seyrettim ve çok beğendim. Bir Nuri Bilge Ceylan hayranıyım. Nuri Bilge Ceylan filmlerini, özellikle Kış Uykusu'nu çok seviyorum. Bir Türk filminde oynama ihtimalim var." diye konuştu.