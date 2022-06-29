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“Tahran-Washington Görüşmeleri Ciddiyetle Sürüyor”

29.06.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin moderatörlüğünde Washington ile Tahran arasında dolaylı olarak yürütülen müzakerelerin sona erdiği iddialarını reddetti. Açıklamada, müzakerelerin Katar’da “ciddiyetle” sürdüğüne vurgu yapıldı

“Tahran-Washington Görüşmeleri Ciddiyetle Sürüyor”

İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin moderatörlüğünde Washington ile Tahran arasında dolaylı olarak yürütülen müzakerelerin sona erdiği iddialarını reddetti. Açıklamada, müzakerelerin Katar’da “ciddiyetle” sürdüğüne vurgu yapıldı.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim’de kısa bir süre önce yayınlanan bir haberde, İran’ın nükleer programıyla ilgili Katar’ın başkenti Doha’da yürütülen görüşmelerin bir sonuç alınamadan sona erdiği ileri sürülmüştü.

İran devlet basınına göre ise, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Naser Kanani, “İki günlük görüşmeler henüz bitmedi ve bugünün ilerleyen saatlerinde İran’ın en üst düzey nükleer müzakerecisi ve AB’nin elçisi Enrique Mora yeniden biraraya gelecek” dedi ve “Görüşmeler ciddi ve profesyonel bir atmosferde devam ediyor” ifadelerini kullandı.

İranlı müzakereci Ali Bagheri Kani ile ABD’nin İran Özel Büyükelçisi Rob Malley arasındaki görüşmeler dün Mora’nın koordinatörlüğünde başladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ülkesini 2015 yılında imzalanan ve İran’ın nükleer programının denetlenmesini amaçlayan uluslararası anlaşmadan tek taraflı geri çekerek Tahran’a yaptırımları yeniden devreye sokmuştu.

Başkan Joe Biden yönetimi ise anlaşmaya geri dönülmesi çabasıyla İran ile dolaylı olarak müzakereler yürütüyor.

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