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Tahran Yakınlarında Bir Tesiste Patlama

26.06.2020 11:55 | Son Güncelleme

İran’ın başkenti Tahran yakınlarındaki bir gaz depolama tesisinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu alanın yakınlarında önemli bir askeri tesisin de bulunduğu belirtiliyor

Tahran Yakınlarında Bir Tesiste Patlama

İran’ın başkenti Tahran yakınlarındaki bir gaz depolama tesisinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu alanın yakınlarında önemli bir askeri tesisin de bulunduğu belirtiliyor.

Batılı kaynaklar yakındaki bu askeri tesiste Tahran yönetiminin nükleer bomba denemeleri yaptığı alan olabileceğini belirtiyorlar. İran yönetimiyse bu iddiaları reddediyor. Ancak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Davud Abdi patlama yaşanan alanın siviil bölge olduğunu askeri alan ile bir ilgisi bulunmadığını söyledi.

Yapılan açıklamada bölgede patlama sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığı ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

Patlamaya dair sosyal medyaya tansıyan görüntülerde açık turuncu renkte bir patlamanın görüldüğü ardından da büyük bir dumanın bölgeyi sardığı görülüyor.

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