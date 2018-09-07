İran’ın ev sahipliğinde düzenlenen üçlü zirvenin müzakere kısmı, teamüllerin aksine basına açık gerçekleştirildi.

Tahran’daki zirvenin açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam etmesi bekleniyordu.

Basın mensupları, açılış konuşmalarının ardından basın toplantısının yapılacağı salona alındı.

Ancak daha sonra İranlı yetkili yayın kuruluşunun yayını kesmediği ortaya çıktı.

Bu karardan Türkiye ve Rusya tarafının bilgisi olmadığı öğrenildi.

Bu tür zirvelerde müzakerelerin basına kapalı yapıldığı biliniyor.

Müzakerelerin sürdüğü bu kısımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin sonuç bildirisine İdlib’de ateşkes ilanının eklenmesini istedi.

Putin ve Ruhani ise İdlib’de çok fazla sivil yaşadığı gerekçesiyle Erdoğan’ın çağrısını haklı bulduklarını belirtti ancak, ateşkes ifadesinin sonuç bildirisinde yer alması konusunda mutabakat sağlanmadı.

- Tahran zirvesinden çıkanlar

Türkiye, Rusya ve İran liderleri, Suriye konulu üçüncü zirvede İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki duruma yoğunlaştı.