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"Tahran zirvesi Türkiye sayesinde önem kazandı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 23:53 | Son Güncelleme

SMDK Doha Büyükelçisi Nizar el-Hiraki: - "Zirve, Türkiye'nin varlığı sayesinde değer kazandı. Türkiye olmasaydı zirveyi ne takip ederdik ne de güvenirdik"

DOHA (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun (SMDK) Doha Büyükelçisi Nizar el-Hiraki, Tahran zirvesinin Türkiye'nin varlığı sayesinde önem kazandığını söyledi.

Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılımıyla İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen üçlü zirveye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Hiraki, "Zirve, Türkiye'nin varlığı sayesinde değer kazandı. Türkiye olmasaydı zirveyi ne takip ederdik ne de güvenirdik." dedi.

Hiraki, her daim Esed rejimiyle aynı safta olduklarını gösteren İran ve Rusya'ya Suriyelilerin güvenmediğini belirtti.

Nizar el-Hiraki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İdlib'e askeri operasyon düzenlenmesinin doğuracağı tehlikeleri dile getirerek oradaki insanların korunmasının gerektiğini söylediğini, aksi takdirde Suriye halkı da dahil herkesi sıkıntıya sokacak bir savaşın patlak vereceğine dikkat çekerek İran ve Rusya karşısındaki net tavrını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin askeri operasyona engel olmak için diplomatik çalışmaları sürdürmesinin önemine işaret eden Hiraki, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin yer almasının, ülkenin ayrılıkçı örgütler tarafından bölünmemesinin garantisi olduğunu kaydetti.

İran'ın başkenti Tahran'da dün düzenlenen Suriye konulu Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'nin ortak bildirisinde, Suriye krizine askeri çözüm getirilemeyeceği ve İdlib'deki durumun Astana mutabakatı çerçevesinde ele alınacağı vurgulanmıştı.

Suriye konulu üçlü zirvelerin ilki 22 Kasım 2017'de Soçi'de, ikincisi 4 Nisan 2018'de Ankara'da yapılmıştı. Her iki zirvede de Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlılık ve terörle ortak mücadele için kararlılık vurgulanmıştı.

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İdlib Nizar el-Hiraki SMDK Türkiye

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