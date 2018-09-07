Tahran Zirvesi’nden İdlib’e çözüm çıkar mı?

Türkiye, Rusya ve İran "Suriye garantörleri" olarak ilk kez 20 Aralık 2016'da bir araya geldiler. 24 Ocak 2017'de Astana'da düzenlenen dışişleri bakanları toplantısı sonucunda "Astana Süreci" resmen başladı.

Cumhurbaşkanları düzeyinde ilk kez Kasım 2017'de bir araya gelen garantörler, bugün 3. kez Tahran'da buluşacaklar ve Astana Süreci'nin belki de en önemli toplantısını gerçekleştirecekler.

İdlib ve İdlib'te yaşayan yaklaşık 3,5 milyon insanın kaderi ve geleceği bugün toplanacak zirvede masaya yatırılacak.

Türkiye, Rusya ve İran cumhurbaşkanlarının katılımıyla bugün gerçekleştirilecek olan "Tahran Zirvesi", 2011'de başlayan ve bir milyondan fazla insanın yaşamını yitirmesine, milyonlarcasının ülkeden kaçmasına neden olan Suriye iç savaşında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Muhalefete karşı yürüttüğü iç savaşı kazanmaya çok yakın olan Şam yönetimi, İdlib sorununu da geride bırakıp Batı Suriye'de zaferini ilan etmeye hazırlanıyor. Rusya ve İran'ın siyasi ve askeri desteğini de alan Şam, uluslararası toplumun kaygılarına rağmen bir an önce harekete geçmek niyetinde.