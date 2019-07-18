Tahran'da 25. Uluslararası Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Fuarı başladı

İran'ın başkenti Tahran'da 25. Uluslararası Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Fuarı (Elecomp Tahran 2019) birçok ülkeden iletişim bakanlarının katılımıyla başladı.

Tahran'daki 25. Uluslararası Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Fuarı'na (Elecomp Tahran 2019) açılışına, Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Azerbaycan Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Ramin Guluzade, Irak İletişim Bakanı Naim Rubayi, İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi ile Ermenistan İletişim Bakanı Hakob Arşakyan katıldı.

Düzenlenen basın toplantısında, fuara ilişkin bilgi veren İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Cehromi, 30 bin metrekarelik alanda yapılan Elecomp Tahran 2019 fuarına yerli ve yabancı 876 şirketin katıldığını ve organizasyonu 10 ülkeden 40 üst düzey heyet ve 30 büyükelçinin ziyaret edeceğini belirtti.

Cehromi, bilgi ve teknoloji alanında ABD yaptırımlarından etkilenmeyecekleri bir seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini ve bu alanda önemli adımlar attıklarını söyledi. Türkiye ile bilgi teknolojileri alanında ortak çalışmaları olduğunu ve iş birliğinin gittikçe güçlendiğini ifade eden Cehromi, bilgi tabanlı sistemler konusunda bölgesel iş birliklerini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.