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Tahran'da 25. Uluslararası Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Fuarı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 15:27 | Son Güncelleme

İran'ın ilk yerli üretim fuarı olarak nitelendirilen 25. Uluslararası Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Fuarı, başkent Tahran'da Irak, Azerbaycan ve Ermenistan iletişim bakanlarının katıldığı bir törenle açıldı

İran'ın başkenti Tahran'da 25. Uluslararası Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Fuarı (Elecomp Tahran 2019) birçok ülkeden iletişim bakanlarının katılımıyla başladı.

Tahran'daki 25. Uluslararası Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Fuarı'na (Elecomp Tahran 2019) açılışına, Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Azerbaycan Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Ramin Guluzade, Irak İletişim Bakanı Naim Rubayi, İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi ile Ermenistan İletişim Bakanı Hakob Arşakyan katıldı.

Düzenlenen basın toplantısında, fuara ilişkin bilgi veren İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Cehromi, 30 bin metrekarelik alanda yapılan Elecomp Tahran 2019 fuarına yerli ve yabancı 876 şirketin katıldığını ve organizasyonu 10 ülkeden 40 üst düzey heyet ve 30 büyükelçinin ziyaret edeceğini belirtti.

Cehromi, bilgi ve teknoloji alanında ABD yaptırımlarından etkilenmeyecekleri bir seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini ve bu alanda önemli adımlar attıklarını söyledi. Türkiye ile bilgi teknolojileri alanında ortak çalışmaları olduğunu ve iş birliğinin gittikçe güçlendiğini ifade eden Cehromi, bilgi tabanlı sistemler konusunda bölgesel iş birliklerini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Irak İletişim Bakanı Naim Rubayi ise ülkesinin bilgi ve iletişim teknolojileri alanında komşularının desteğine ihtiyaç duyduğunu belirterek, bu konuda tüm komşu ülkelere açık kapı siyasetini sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Azerbaycan İletişim Bakanı Guluzade de bilgi teknolojileri alanındaki ortak çalışmaları geliştirmek için Azerbaycan, Türkiye, İran ve Rusya olarak 4'lü bir toplantı yaptıklarını hatırlattı. Bu ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesini temenni ettiğini söyleyen Guluzade, fuarda Azerbaycan İletişim Bakanlığına ait bir standın da yer aldığına işaret etti.

Guluzade ayrıca İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin bilgi teknolojileri konusunda da oldukça iyi olduğunu sözlerine ekledi.

İran'ın ilk yerli fuarı olarak nitelendirilen ve "Daha İyi Bir Gelecek" sloganıyla başlayan fuar, 21 Temmuz Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fuar İRAN Rusya Türkiye

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