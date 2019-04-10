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Tahran'da 36. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 20:34 | Son Güncelleme

Tahran'da 36. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması

İran'ın başkenti Tahran'da 62 ülkeden 123 kişinin katıldığı 36. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması başladı.

İran Vakıflar ve Hayır İşleri Kurumu tarafından Tahran'ın en büyük camisi İmam Humeyni Musallası'nda , İran Eğitim Bakanı Muhammed Bathai, Kültür Bakanı Abbas Salihi, İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi ve ülke lideri Ali Hamaney'in ofisinin başkanı Muhammed Muhammedi Gulpaygani'nin katılımıyla başlayan Uluslararası Kur’an-ı Kerim Okuma Yarışması'nda 62 ülkeden 123 kadın ve erkek, hafızlık ve kıraat kategorilerinde yarışacak.

Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerden de katılımcıların olduğu yarışmaya ülkemizi temsilen 3 kişi katılıyor.

Türkiye’den yarışmaya kadınlar hafızlık kategorisinde katılan 2018 Türkiye birincisi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an kursu öğreticisi Ayşe Kırdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı ülkelerden ve milletlerden Kur'an-ı Kerim'e hizmet eden insanları bir arada gördüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

Yarışmaya 84 ülkeden 637 kişi başvuru yaptı ancak 62 ülkeden 123 kişi kabul edildi. 36. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması 14 Nisan Pazar günü sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Kur'an-ı Kerim Tahran

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