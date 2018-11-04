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Tahran’da Amerika Karşıtı Gösteri

04.11.2018 17:04 | Son Güncelleme

İran’ın başkenti Tahran’da binlerce kişi Amerikan Büyükelçiliği’nin ele geçirilmesinin 39. yıldönümünde sokaklara döküldü

Tahran’da Amerika Karşıtı Gösteri

İran’ın başkenti Tahran’da binlerce kişi Amerikan Büyükelçiliği’nin ele geçirilmesinin 39. yıldönümünde sokaklara döküldü.

Kalabalık, “Kahrolsun Amerika” ve “İsrail’e ölüm” sloganları attı. Devlet telvizyonu benzer gösterilerin başka kentlerde de yapıldığını belirtti.

Gösteride, Amerika ve İsrail bayrakları da yakıldı.

İranlı öğrenciler 1979 İslam Devrimi’nin ardından büyükelçiliği işgal etmiş, 52 Amerikalıyı 444 gün boyunca rehin tutmuştu. Amerika, karşılık olarak da Tahran’la diplomatik ilişkileri kesmişti.

İran hükümeti her yıl bu olayı kutluyor. Büyükelçilik binası günümüzde ise bir kültür merkezi.

İran’da Amerika’ya karşı öfke ve güvensizlik Başkan Donald Trump’ın, İran veBatılı ülkelerle varılan nükleer anlaşmadan çekşilmesinin ardından yükselmiş durumda.

Cuma günü Trump yönetimi İran’a yönelik ikinci tur yaptırımları hayata geçirdi. İkinci tur yaptırımlar enerji sektörü, mali sistemi hedef alıyor.

İran, ekonomik kriz kıskacında. Ülkede son aylarda ekonomik durumu protesto gösterileri düzenlenmişti.

Amerika, yaptırımların hedefinin İran’da iktidarı düşürmek olmadığını, amacın Tahran’ın politikalarını değiştirmesini sağlamak olduğunu belirtiyor.

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