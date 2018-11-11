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Tahran'da bakanlık önünde kendisini yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 15:10 | Son Güncelleme

İran'ın başkenti Tahran'da üzerine benzin dökerek kendini yakan genç ağır yaralandı

İSTANBUL (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da 20 yaşlarındaki genç bir adam, Çalışma Bakanlığı binası önünde kendisini yaktı.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, sabah saatlerinde Tahran'daki Çalışma Bakanlığı binası önünde üzerine benzin dökerek kendini yakan 20 yaşlarındaki kişi ağır yaralandı.

Tahran polisinden alınan bilgiye göre, ismi açıklanmayan vatandaşın ailevi sorunları nedeniyle çalıştığı binanın önünde böyle bir eyleme giriştiği belirtildi.

Ağır yaralanan İranlı genç, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

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Çalışma Bakanlığı binası İRAN kendini yaktı Tahran

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