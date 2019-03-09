HABER

Tahran'da Beethoven'ın 250'nci doğum günü anısına konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 00:27 | Son Güncelleme

Tahran Senfoni Orkestrası, Alman klasik müzik bestecisi Beethoven'ın 250'nci doğum günü anısına konser verdi

İranlı müzisyen Şehrdad Ruhani yönetimindeki Tahran Senfoni Orkestrası, Alman klasik müzik bestecisi Ludwig van Beethoven'ın 250'nci doğum günü anısına başkent Tahran'da konser verdi.

Başkent Tahran'daki Vahdet Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konsere Avusturya'nın Tahran Büyükelçisi Stefan Scholz, Avustralya'nın Tahran Büyükelçisi David Yan Biggs ve İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Markus Leitner katıldı. Konserde Türkiye, Almanya, Güney Kore, İtalya ve Vatikan'dan da diplomatlar hazır bulundu.

Konserde Beethoven'ın meşhur 9'uncu Senfonisi seslendirildi.

İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar
Mısırlılar Konağı, konukevi olarak hizmet vermeye başladıMısırlılar Konağı, konukevi olarak hizmet vermeye başladı
Ankara'da toplanan yüzlerce kadın, Suriye hapishanelerindeki kadınlar için yürüdüAnkara'da toplanan yüzlerce kadın, Suriye hapishanelerindeki kadınlar için yürüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beethoven İRAN Tahran Tahran Senfoni Orkestrası

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! Sarıgül itirafı

Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! Sarıgül itirafı

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Televizyon patladı, çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kastamonu'da korkunç olay! Televizyon patladı...

Diyarbakır'da HDP il binasına operasyon: 7 gözaltı

HDP'ye operasyon! Gözaltılar var

MHP'den Devlet Bahçeli paylaşımı! 'Fıtrat değişir sanma'

Dikkat çeken paylaşım! 'Fıtrat değişir sanma'

'Ankesörlü telefon' soruşturmasında flaş karar! 39 şüpheli tutuklandı

Dev operasyon! 39 şüpheli tutuklandı

Taksim'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşü gerilimi!

Kadınlar Günü yürüyüşü gerilimi! Polis müdahale etti

Türkiye'den Belçika'nın skandal PKK kararına sert tepki

Skandal PKK kararına Türkiye'den sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.