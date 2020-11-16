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Tahran’da benzin istasyonunda patlama

16.11.2020 18:13 | Son Güncelleme:
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İran’ın başkenti Tahran’da bulunan bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi.

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
İran’ın başkenti Tahran’ın doğusundaki Piroozi Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ancak çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ederken, patlama nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İran medyasında yer alan haberlere göre ise, benzin istasyonundaki bir akaryakıt tankerinin boşaltma yaptığı sırada alev alması sonucu patlamanın meydana geldiği aktarıldı.

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