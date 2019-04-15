Tahran'da Çanakkale Zaferi fotoğraf sergisi ilgi gördü

İran'ın başkenti Tahran'da Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla açılan fotoğraf sergisi ilgi topladı.

Tahran Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte Çanakkale Savaşı sırasında çekilen 20 fotoğraf sergilendi.

Enstitünün Kültür Sanat Koordinatörü Yusuf Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından temin ettiklerini ve etkinliği Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında İranlıların bu tarihi savaş hakkında bilgilendirilmesi amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Korkmaz, aynı kapsamda ayrıca, isimsiz kahramanlar üzerinden Çanakkale cephesinde yaşananları ve oradaki dramatik öyküleri beyaz perdeye taşıyan "Çanakkale Yolun Sonu" filminin gösterileceğini aktardı.

İranlıların sergiye gösterdiği ilgiden memnun olduklarını dile getiren Korkmaz, kültür ve sanat çalışmaları kapsamında düzenledikleri bu tür etkinliklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

