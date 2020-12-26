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Tahran’da çığ: 8 ölü

26.12.2020 13:28 | Son Güncelleme:
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Tahran’ın Tochal Dağı’nda meydana gelen çığ nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.İran Dağcılar Federasyonu Başkanı Hamid Mesaidiyan, Tahran’da dün Toçal Dağı’nda meydana gelen çığ nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tahran’ın Tochal Dağı’nda meydana gelen çığ nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.
İran Dağcılar Federasyonu Başkanı Hamid Mesaidiyan, Tahran’da dün Toçal Dağı’nda meydana gelen çığ nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kaybolan diğer dağcılar için arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Mesaidiyan, çığ nedeniyle dağda mahsur kalan ve kaybolanlara ilişkin ellerinde kesin rakam olmadığını ifade etti. Mesaidiyan, “Bazı aileler bizi arayarak henüz aile üyelerinin eve dönmediklerini bildirdi. Elimizde kaybolanlara ilişkin kesin bir rakam yok. Öncelikle hayatını kaybedenlerin kimlik tespitini yapmamız gerekiyor. Henüz çığın yaşandığı bölgeden indirilmeyen cenazeler de var” dedi.
Tahran Kriz Yönetimi Başkanı Mansur Dercati ise Tahran’da meydana gelen çığda 11 kişinin kurtarıldığını ve 16 kişinin ise kayıp durumda olduğunu açıkladı.

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